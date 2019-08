Lakatoš v Prostějově slyšel urážky, Vítkovice nedohrály: Naštvalo nás to! | iSport.cz

Lakatoš vstřelil gól do prázdné branky a záhy se dostal do potyčky se soupeřem. Přiznivci domácího klubu jej začali častovat urážkami. Skandování "Cikáne!" on ani jeho spoluhráči nemínili poslouchat a odešli do kabin.

"Žijeme ve 21. století a to, co se stalo v závěru, nás opravdu naštvalo," řekl pro klubový web trenér a manažer Vítkovic Jakub Petr. LProto jsme se rozhodli odvést tým do kabiny. Jsme jedna parta, jedna rodina a k žádnému z členů naší rodiny si nikdo nesmí dovolit nic podobného," dodal.

Lakatoš, který je novou vítkovickou posilou, má s rasistickými reakcemi fanoušků soupeře poměrně čerstvé zkušenosti. Letos na jaře si podobné pokřiky vyslechl ještě jako hráč Liberce od příznivců brněnské Komety.

VIDEO: Na celou situaci se podívejte od času 2:35:20