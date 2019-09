Matěj a Šimon Stránští se těší na rivalitu: Náš sen? Potkat se v nároďáku | iSport.cz

Poprvé se v Tipsport extralize postaví proti sobě. Šimon a Matěj Stránští se na rivalitu těší. S úsměvem říkají, že kdyby se na derby chtěla podívat celá jejich početná a veskrze hokejová rodina, potřebovali by celý sektor. Není divu. Děda Vladimír vyhrál v roce 1981 titul s Vítkovicemi, všichni tři jeho synové Darek (táta Matěje a Šimona), Vladan i Vít hokej hráli. Elitní soutěž hrávali také jejich strýcové Aleš Tomášek a Patrik Rimmel. „Asi budeme potřebovat hodně lístků,“ smějí se sourozenci.

Vítkovice, Třinec a k tomu táta ve Spartě. Není to lehká rodinná schizofrenie?

Matěj: „Ani ne, všichni jsme spokojení tam, kde jsme. Třeba se jednou sejdeme, jsme ještě mladí, všechno je otevřené.“

Šimon: „Souhlasím. A doufám, že nám to spolu v jednom týmu vyjde.“

Těšíte se na extraligovou rivalitu?

Matěj: „Jo, zase to bude něco jiného. Určitě budeme chtít oba vyhrát, vyhecované to trošku bude. Navíc znám ve Vítkovicích pořád hodně kluků, bude to pikantní.“

Šimon: „Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat, když se na ledě potkáme.“

Matěj: „Nic si nedarujeme! Derby Třinec-Vítkovice je velké samo o sobě. Tohle je třešnička pro nás. Užijeme si to my i rodina.“

Na rodinných obědech to nebude jiskřit?

Matěj: (usměje se) „To myslím, že ne. Až tak po sobě nepůjdeme, abychom si něco udělali. Na ledě sice není prostor myslet na to, jestli proti vám stojí kamarád nebo brácha, ale potkáme se čtyřikrát v sezoně. Možná pak víckrát v play off... V rodině se to určitě řešit bude, ale ne nějak moc.“

Šimon: „Asi nebude důvod. Pokud mi teda brácha neurve koleno.“

Kdo by případné spory hasil?

Matěj: „Babičky. Ale nebude co hasit, nejsme nějak horkokrevní, řešíme to v klidu a hlavou.“

Děda Vladimír, který vyhrál titul s Vítkovicemi, z toho nebude mít hlavu v pejru?

Šimon: „Myslím, že ne. Spíš bude rád, že oba vnuci hrají, oběma nám bude přát, fandit.“

Matěj: „Taky myslím, bude rád, že nás uvidí hrát. Buď si zajede do Třince, nebo do Vítkovic. Fandit bude nám oběma.“

Na přípravném zápase Vítkovic s Trenčínem jsem vašeho dědu v ochozech viděl, měl s sebou menšího klučinu...

Matěj: (rychle reaguje) „Bratranec David, syn od strýce Víti, taky hokejista. Pro změnu... (usměje se) Hraje v Kopřivnici.“

Ale na sobě neměl dres ani jednoho z vás, čím to?

Šimon: „Můj dres má, asi si ho zrovna na přípravu nebral. Na extraligu v mém dresu chodí.“