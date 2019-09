Jaromír Jágr a otázky kolem něj: Kdy se vrátí? Jaká je šance, že se rozehraje v Ústí? | iSport.cz

Kdy se Jaromír Jágr vrátí do hry? • FOTO: Michal Beránek / Sport Není to jisté. Ale je to velmi pravděpodobné. Jaromír Jágr kvůli zranění nestihne extraligový start nové sezony, v pátek se Rytíři postaví mistrovskému Třinci nejspíš bez své největší hvězdy. „Nedokážu odhadnout, jak dlouho to zabere a kdy budu moct hrát,“ uvedl legendární útočník. Deník Sport popisuje aktuální dění kolem něj.

Co se Jágrovi stalo? Foto Michal Beránek / Sport Jaromír Jágr se zranil během minulého týdne při klasickém týmovém tréninku. Pošramotil si sval v oblasti kyčle. „Ani nevím, jak se mi to mohlo přihodit, neměl jsem žádné indicie. Ale musím to brát tak, jak to je. Všechno se stává z nějakého důvodu, uvidíme, proč se stalo tohle,“ reagoval 47letý útočník, který s tímto typem poranění nemá zkušenosti. V pátek byl navštívit světově uznávaného fyzioterapeuta Pavla Koláře, jenž má Jágrovo tělo dokonale načtené. I teď, jako už kolikrát v minulosti, útočník doufá v jeho zázračné ruce…

Kdy se vrátí do akce? Foto Michal Beránek / Sport To Jágr netuší. „Kdyby to byla třísla, vím, že je to na čtrnáct dní a bude to v pohodě. Takhle nevím, jestli to bude týden, tři neděle nebo měsíc,“ řekl útočník, jenž s největší pravděpodobností přijde o páteční extraligový start v Třinci. „Mrzí mě to, cítil jsem se výborně,“ přiznal. Poslední dobou trénoval dvakrát i třikrát denně, zhubnul deset kilogramů. Všechno směřoval k tomu, že v pátek půjde do akce. Proto je z toho rozmrzelý. Zvlášť, když je mu jasné, že Rytíři potřebují elitní ligu rozehrát v ideálním složení. Aby hned v úvodu nezačali nabírat ztrátu.

Rozehraje se v Ústí? Jágr se před startem extraligy zranil. Jak hodnotí posily a přesvědčí Saláka? Není to vyloučené. Kladno, které po pěti letech postoupilo mezi elitu, má s prvoligovým Ústím nad Labem spolupráci. A není utopie, že se v dresu Slovanu předvede i kladenský majitel. „Já můžu být taková první zkouška,“ pousmál se Jágr při sobotní tiskové konferenci, na níž se kooperace obou klubů probírala. V první lize by mohli dostat prostor hráči, kteří si u Rytířů místo nevybojují. „O návrat si mohou říct, když budou za Ústí předvádět dobré výkony,“ uvedl klubový šéf. Ale je to i motivace pro hráče Slovanu. Pokud zazáří, také oni mohou nakouknout do horního patra.

Zvládne pak extraligu? Foto Michal Beránek / Sport Poslední baráž ukázala, že Jágr na top hokej pořád má. V 11 utkáních se trefil desetkrát a právě díky jeho umu oslavilo Kladno postup do extraligy. Jágrovi se dařilo i přesto, že předtím v základní části odehrál první partii až v polovině února. Takže i kdyby se teď jeho pauza protáhla třeba na měsíc, pořád bude zbývat odehrát hodně utkání. Rytíři navíc v úvodu extraligy hrají systémem pátek – neděle, což rovněž jeho rekonvalescenci hraje do karet. A co víc. Kariéru rozhodně ještě nemíní zabalit. „Jestli nastoupím ještě v padesáti, dost si mě užijí. Nebojte se,“ řekl o fanoušcích.