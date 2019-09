Gulaš o Plzni: Lídrů máme víc. Pour roste pro národní tým, rád se učí | iSport.cz

Ačkoli měl ještě Milan Gulaš platnou smlouvu, po minulé sezoně si ho v předstihu pojistili na další období, až do konce ročníku 2021/22. Jak by ne. Nejlepší současný extraligový plejer za dvě zimy jen v základní části za 99 zápasů nasázel 53 gólů a přispěl 123 body – jeden a čtvrt bodu na zápas! Našly by se ale věci, jichž lituje. „Semifinále s Třincem jsem ještě nevydýchal,“ přiznává třiatřicetiletý útočník. „Nerad mluvím o štěstí, ale víc jsme tam nemohli nechat a neotočilo se to k nám,“ tvrdí.

V Lize mistrů si Plzeň vede opět skvěle, přitom tým opustilo pár zkušených útočníků, obrana se taky provětrala. Jak odhadujete vyhlídky mužstva před novou extraligovou sezonou?

„Je opět kvalitní, má svoji sílu. Hráčské přesuny k hokeji patří, je to každoroční záležitost. Velké plus je návrat Tomáše Mertla, jsem rád, že se ukazují i mladí hráči. Plzeň není velkoklub, který si může dovolit drahé nákupy. Hodně spoléháme právě na mladší hráče. Ti kluci dostanou mnohem větší šanci se ohrát a nastupovat v extralize. Jsou pracovití, chytří, váží si toho. My všichni jim samozřejmě pomůžeme a uděláme všechno, abychom byli minimálně tak úspěšní jako v minulém ročníku. Ať už se bavíme o Lize mistrů nebo extralize.“

Zmínil jste Mertla, s nímž jste zářili už v předminulé sezoně. Máte opět svého dvorního centra, navíc spolu budete hrát od začátku, nepřipojí se až v průběhu sezony jako naposledy Jan Kovář. To je výhoda, co myslíte?

„Vždycky je to plus. Jsem rád, že se Mertlík vrátil a nemusím si zase zvykat na nového centra. Věřím, že navážeme na předminulou sezonu. Těch pár zápasů v přípravě to potvrdilo. Hlavně si přeju, aby se nám a celému týmu vyhýbala zranění.“

Probíhalo vaše opětovné shledání stejně, jako když třeba po roce nasednete na kolo a prostě jedete?

(usměje se) „Asi tak. Ale samozřejmě je pořád na čem pracovat. Někdy přijde doba, kdy se nebude dařit, ať už jednomu nebo druhému. Tehdy by se měla projevit zkušenost, kdy s tím musíte umět pracovat, aby to pořád klapalo. Nechci, aby ty krize přišly, ale někdy se objeví. A věřím, že máme natolik zkušené a dobré mužstvo, že to vezmou na sebe i jiní kluci. Pokud chcete, aby tým byl úspěšný, je nutné, aby těch lídrů bylo víc.“

Spolupráce vám klapala náramně i s Janem Kovářem. V čem je Mertl jiný?

„To je úplně diametrální rozdíl, naprosto jiná hra. Stačí, že Honza Kovářů je pravák, Tomáš Mertl levák. Mertlík taky hraje výborně do obrany. Vybojuje spoustu puků, máme rychlý přechod z obranného do útočného pásma a z toho pramení spousta šancí.“

Trochu opomíjený zůstával Jakub Pour, který k vám po období hledání zapadl nejlíp. Martin Straka o něm dokonce prohlásil, že v play off byl nejlepším hráčem Plzně. Jak ho vidíte vy?

„Jakub má v sobě obrovský potenciál. Může dávat plno gólů, myslím, že tady roste kluk pro národní mužstvo. Už jsem dlouho neviděl tak excelentního mladého hráče, pokud jde o výběr místa ke skórování. Každým zápasem bude růst a dokázal to minulou sezonu, kdy se mnou a Honzou Kovářů sehrál asi dvaadvacet zápasů a v každém druhém dal gól. To je plno branek, a když si to spočítáte za celou sezonu, je jich schopný dát klidně přes dvacet. Já to v něm aspoň vidím a jsem rád, že může hrát s námi na levé straně, protože to je pracovitý, skromný kluk, naslouchá a učí se rád.“

Do extraligy vletíte ve čtvrtek na Spartě, tedy pěkně od podlahy.

„Pro nás nádherný start, co víc si přát. Určitě přijde plno fanoušků, budeme chtít navázat na úspěšné duely, které jsme měli v přípravě a Lize mistrů. Bude to ve vysokém tempu a určitě plné emocí, tak už to mezi našimi týmy bývá. Sparta obrovsky posílila, přivedla zkušené hráče, kteří mužstvo posunou trošku výš.“

Plzeň skončila dvakrát po sobě třetí. Co musíte udělat, abyste dopadli stejně nebo ještě líp?

„Schází nám štěstí, detaily, které rozhodují, jestli budete úspěšní, nebo ne. Semifinále s Třincem jsem ještě nevydýchal. Vedli jsme 2:0, a stejně sérii ztratili. Rozhodovaly maličkosti, drobné střípky. Posledně jsme tam nechali všechno, hráli přes zranění, jak to v play off bývá. Ale prostě se nám to nepodařilo. Postoupit může vždycky jeden a Třinec byl tenkrát šťastnější. Já tedy nerad mluvím o štěstí ve sportu, ale za sebe vím, že jsme tam víc nemohli nechat. Opravdu jsme hráli na sto procent, jenže prostě se to neotočilo k nám. Nedokážu však přesně pojmenovat, co zlepšit.“

Třeba najít prevíta typu Davida Musila. Obrana se však v tomto duchu změnila, věříte, že už takového hráče máte?

„David je pro mě nejlepší bek v lize. Dělá si tu práci, jak umí, ví, co je jeho přednost a dokáže jí využít. Takového hráče bych si v týmu přál. Na novou sezonu jsme ho dostali, máme Bohouše Janka, na ledě bude tvrdit muziku. Já jsem od něj minulou sezonu taky schytal pár ran. Vím, že to bolí a nebude to nic příjemného.“

Tři hlavní otázky před sezonou

1. Vyhraje Gulaš opět bodování?

Už výkony v CHL naznačují, jaký je zabiják. Díru v centru po Janu Kovářovi zaplnil Tomáš Mertl, s nímž si Gulaš rozuměl v předminulé sezoně. Bodování vyhrál s oběma, může útočit na hattrick.

2. Zvládne Frodl velkou zátěž?

Zranění Jaroslava Pavelky zhatilo plán, že se gólmani zprvu budou víc střídat. Dominik Frodl však zvládl značnou zátěž už v minulé sezoně, kdy vyletěl mezi špičku a stal se plzeňskou jedničkou.

3. Jaká bude obrana?

Celý tým omládl, k výrazným změnám došlo i v obraně. Hledaly se silovější typy. Bohumil Jank přinese chybějící důraz kolem branky a v rozích. Vojtěchu Budíkovi patří budoucnost, skvělý kauf.

FAKTOR X - Jakub Pour

Hledali, až našli. V minulé sezoně se vedle Gulaše s Kovářem prostřídalo víc křídel, zapadl až vytáhlý mladík Pour. Šéf klubu Martin Straka řekl, že v play off byl nejlepším hráčem mužstva. Nic si nepřipouští, slovo nervozita nezná. Nepůsobí tak elegantně jako Dominik Kubalík, ale branku umí taky trefit parádně.

Změny v Plzni PŘÍCHODY Jaroslav Pavelka (b) Mountfield HK

Bohumil Jank (o) Chomutov

Vojtěch Budík (o) Pardubice

Luboš Rob (ú) Vsetín

Roman Vlach (ú) Karlovy Vary

Filip Přikryl (ú) Saint John/QMJHL

Tomáš Mertl (ú) Kunlun/KHL

Martin Heřman (ú) České Budějovice ODCHODY Dmitrij Milčakov (b) Minsk

Conor Allen (o) ???

Jakub Kindl (o) Kolín n. R.

Nick Jones (o) Wolfsburg

David Kvasnička (o) Vítkovice

Denis Kindl (ú) Pardubice

Jan Kovář (ú) Zug

Ondřej Kratěna (ú) konec kariéry

Václav Nedorost (ú) konec kariéry

Miroslav Preisinger (ú) Zvolen

David Stach (ú) Kladno