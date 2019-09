Kladno má první bod v lize. Tentokrát jsme se z toho nepo*****, řekl Redlich | iSport.cz

Byl to výbuch radosti. V čase 58:05 povedenou střelou srovnal na 2:2. „Aspoň ten jeden bod,“ ulevil si Redlich, pro něhož to byla druhá trefa v sezoně. Vítkovice, které zatím pokaždé bodovaly, nakonec uspěly v nastavení.

I když jste soupeře přehrávali, dlouho jste nemohli proměnit šance, nakonec jste na poslední chvíli zachraňovali remízu. Takže bod berete?

„Dostali jsme lekci z proměňování šancí. Měli jsme jich spoustu.“

Bylo těžké to srovnat, když jste pět minut před koncem prohrávali o dva góly?

„Byli jsme trpěliví. Předtím v zápasech jsme měli problém, že jsme dostali jeden gól a napadaly nám tam další čtyři.“

Takže teď jste byli trpělivější?

„Teď jsme se z toho úplně neposrali…“

Jaké bylo z vaší strany největší zlepšení?

„V tom, že jsme nedostali zase pět a více gólů. Byli jsme trpěliví, nepropadali jsme, hráli jsme líp dozadu. Předtím ve Varech nás přečíslovali dva na jednoho, tři na dva. Řekli jsme si k tomu své, teď jsme hráli líp dozadu. Musíme v tom pokračovat.“

Myslíte si, že vás první získaný bod může nastartovat?

„Uvidíme v dalších zápasech. Teď pojedeme do Zlína, musíme zase hrát trpělivě, dobře dozadu. To nám může přinést další body.“

Vnímáte, že zlepšený výkon proti Vítkovicím může znamenat závan optimismu pro vás?

„Předtím jsme dostávali hrozně moc gólů, teď jsme se v tom ponaučili. Ale pořád to není, jak by to mělo být. Hlavně musíme proměňovat šance. Což je strašný rozdíl oproti první lize.“

Je hodně znát, že po dvou utkáních naskočil i Jaromír Jágr?

„Je výborný na puku, udrží se na něm v útočném pásmu neskutečně. Takže tím hodně pomůže, vytváří spoustu šancí.“

Jágr: Gól? Pár jich přidám, nebojte! Zlobil se za chyby a prozradil, jak je to se Salákem

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56:15. Austin, 58:05. Redlich Hosté: 41:36. Š. Stránský, 48:22. Lakatoš, 60:26. Roberts Bukarts Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Austin, Nash, Lakos, Kehar (A), Smetana, Barinka – Jágr, Zikmund, Valský – Hajný, Stach, J. Strnad (C) – O'Donnell, Machač, Redlich – Š. Bláha, T. Kaut (A), Jelínek – Melka. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Černý, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Výtisk (C), Kvasnička – Roberts Bukarts, Š. Stránský (A), Lakatoš – Kurovský, Vopelka, Schleiss – Dej (A), E. Němec, Mallet – Baláž, Werbik, Guman. Rozhodčí Hodek, Sýkora – Ondrášek, Špůr Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2653 diváků