Forma v extralize. Frodl na práškách, ve Zlíně mají traktor za raketoplán | iSport.cz

MOUNTFIELD HK +7

Občas máte pocit, že by měl mít Mislav Rosandič na kalhotech kompas, aby trefil do vlastní obranné třetiny. Jeho výlety vpřed? Jako když dostanete voucher do lahůdkářství. Zážitek na dlouho!

OLOMOUC +7

Trenér Zdeněk Moták je milovníkem opery. Přes víkend si musel připadat, že sedí v La Scale a užívá si Turandot. Rostislav Olesz a spol. najednou přijdou na jeviště a vystřihnou árii „Nessun dorma“.

LIBEREC -1

Připomíná běžce, který na tříkilometrový závod jde bez bot a rozbíhá se, když jsou ostatní půl kola před ním. Pak? Zapne turbo a vyhraje. Tygři ztráceli s Vítkovicemi i Boleslaví. A mají dvě výhry.

VÍTKOVICE +2

Bylo nebylo. Přijel takhle pasák koz na rytířský turnaj a soupeře ve zlaté zbroji srazil klackem na zem. Připadla mu sláva i jeho bohat... Stop, bohatství ne. Za výhru nad Třincem musí stačit jen sláva.

KOMETA +6

Víte, co je na výhře nad Spartou 2:0 nejlepší? Nikdo mimo stadion ji neviděl. Žádná televize nedávala z nedělního kola přenos, sestřihy se nevyráběly. Aspoň že jsou ty internety a teletext.

SESTŘIH: Kometa Brno - Sparta 2:0. Vejmelka vynuloval sparťanské střelce, rozhodli Holík s Hruškou

SPARTA +1

Najednou jste měli dojem, že k rozbitému vodovodu, ze kterého stříkal vodotrysk, přišel instalatér a všechno utáhl tak natvrdo, že nespadla ani kapka. Kometa-Sparta 2:0. Takže to chce kladivo a do zařízení praštit.

PLZEŇ -2

Víte, jak je to s těmi motivačními hesly po šatnách. Máme podezření, že nějaký záškodník vylepil v té plzeňské vzkaz: „Kdo brání, nevěří brankáři.“ Dominik Frodl musí být při týdenním skóre 10:10 na prášky.

K. VARY -7

Vítězná šňůra skončila po třech bitvách. Trpaslík je dobrý plavec, ale nevydrží. Na druhou stranu, sedmigólové ničení Kladna byla dobrá lahůdka. Tady není důvod se mračit, parta z Varů jede nad plán.

TŘINEC -5

Zápas s Litvínovem měl dobrý obchodní potenciál. Kolem arény to chtělo uspořádat žužel, místo klobás mít na stánku bigos a žurek. Tohle byly polské dny: Aron Chmielewski a proti němu Pawel Zygmunt!

PARDUBICE +3

Velká čínská zeď se stavěla zhruba sto let. Vy jste si mysleli, že hokejový klub se dá postavit za jedno léto? Nějakou virtuální Potěmkinovu vesnici přes sociální sítě možná ano. Ale tady to skřípe.

ML. BOLESLAV -8

Rok 2010 byl dobou, kdy jste si ještě mohli myslet, že Česko pořád dovede vyhrávat hokejové MS, nebo Boleslav umí vyhrávat v Liberci. A vidíte, tenkrát to bylo naposledy, pak ani ťuk.

SESTŘIH: Liberec - Mladá Boleslav 4:3. Přetahovanou nakonec zvládli vítězně Tygři

KLADNO +2

Je to taková specialita. Vyndáte jednoho z potenciálně nejlepších hráčů a doufáte, že budete lepší. Že příběh Martina Réwaye nemá logiku? To remíza s Vítkovicemi po šedesáti minutách taky ne.

LITVÍNOV -3

Jednou prohrajete o gól. Podruhé prohrajete o gól. Může být něco horšího? Jasně, k druhému případu počítejte cestu z Třince. To máte cestou domů chuť koupit parcelu, oženit se a postavit si dům. Díky, dál už ne.

ZLÍN -2

Jestli ona to náhodou nebude karma. Odvelet v létě Roberta Svobodu od týmu, který dvě sezony šlape? Je to podobný pokus jako zkoušet lít do traktoru palivo do raketoplánu. Nevzlétne. Spíš se rozpadne.

SESTŘIH: Plzeň - Zlín 5:4. Divokou přestřelku ukončil Mertl