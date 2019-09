Forma v extralize. V Boleslavi září brankář, Kladno jako student gymplu | iSport.cz

Video k článku Třinec - Kladno: První gól nováčka, Strnad využil chytrou přihrávku Barinky, 4:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

1. KARLOVY VARY

Až si budete vařit čaj, voda začne klokotat, vzpomeňte si na tenhle tým. Var na počest nejlepšího celku tabulky! Asi tam nevydrží věčně. Ale první místo je odměna za dobrou práci s minimálními náklady.

2.LIBEREC

Prohráváte po první třetině 2:6? Většinou myslíte, jak ten průšvih už jen doklepat, nic si neudělat. A že zítra vyrazíte do zoo. Liberec se kousnul, otočil na 8:7. Famózní věc proti Spartě. Kdo je Filip Pešán?

3. MLADÁ BOLESLAV

Ono to zní možná zvláštně, že tým s ambicemi hodí všechno na brankáře ze Slovinska. Ale Gašpera Krošelje prostě musíte vidět. První dva zápasy? Chytil by se zavřenýma očima mezi zuby snad i letícího komára.

4. TŘINEC

Máte protihráče, které moc nemusíte, ty, které nenávidíte, a pak je tady ještě jedna speciální kategorie: Tomáš Marcinko. Kladno už ví. Nejen otravně tvrdá práce, ale umí i góly. A rovnou tři.

5. PLZEŇ

Pokyny pro Michala Houdka na Spartě od trenéra: „Jdeš hrát, hlavně aby ses neukvapil, nesmí se stát, že by ses nevrátil.“ A teď, co slyšel on: „... Kvapil... Nevrátil.“ Prásk, prásk. Dobrý, trenére?

6. VÍTKOVICE

Chce se říct, že v srpnu nekvete jen čekanka, ale i blbosti. Září všechno srovná? Vypadá to tak. Hašteření kolem Vítkovic a trenéra Petra ustalo. Levnější a mladší tým najednou nehraje vůbec zlý hokej.

7. SPARTA

Když se vracíte z jejího zápasu autem a chytne vás policie, jste podezřelí. Roztěkaný pohled, rozšířené zorničky, trochu se motáte... Ale žádné drogy a litry alkoholu. Tohle je teď Sparta. Totální party!

Liberec - Sparta: Birner dokonal hattrick a rozhodl v prodloužení, 8:7

8. MOUNTFIELD HK

Ve třetí třetině s Libercem si musel brankář Marek Mazanec připadat jako zmrzlý nešťastník, který vyrazil chytat vítr do sítě na motýly. Čtyři střely, tři góly. Může se brankář vůbec dostat do děsivější role?

9. OLOMOUC

Každý sázkař vám řekne, že když jde hráč proti svému bývalému týmu do akce, vysoce stoupá pravděpodobnost, že dá gól. Ale to asi víte. Takže po trefě Olesze proti Vítkovicím nás už čtou milionáři?

10. LITVÍNOV

Milovníci tradic jásají. Zimák (vy)padá pořád stejně, chemička jede, Viktor Hübl hraje, Jiří Šlégr z lavičky nesleze a Richard Jarůšek se pokouší prosadit na nové adrese. Vše je, jak má být.

11. KOMETA

Tak aby bylo jasno, pan Plekanec se na ledě přetrhne, mládeži. Rozdá puky, vybojuje je, při power play klidně zaskočí v brance. Ale o góly se musíte postarat sami, ty po něm nechtějte. Jasné?

12. ZLÍN

Když na svazu chtějí, prosadí kdejakou blbost, někoho škrtnou ze soutěže, přejmenují ligu... Nemáte tam známé? Zkuste prosadit hokej do 45. minuty. Měli byste pak minimálně dvě remízy.

13. PARDUBICE

Změnilo se toho hodně. Vedení, část realizačního týmu, hráči, název haly, nálada fanoušků. Jen jeden detail zůstává pořád stejný. Takový ten malý, nepodstatný. Výsledky. Porážka a pak další. Jau.

14. KLADNO

Zatím je jako student gymnázia, který přišel první dva dny do školy bez pantofl í, svačiny, v učebnicích mu chybí stránky a nepíše mu čínské pero. Ostatní vás začínají brát jako odpadlíka.

Z V VP PP P Skóre B 1. K. Vary 2 2 0 0 0 7:3 6 2. M. Boleslav 2 1 1 0 0 6:2 5 3. Liberec 2 1 1 0 0 14:10 5 4. Třinec 2 1 0 1 0 7:4 4 5. Plzeň 2 1 0 1 0 8:7 4 6. Vítkovice 2 1 0 1 0 4:4 4 7. Olomouc 2 0 1 1 0 3:3 3 8. Sparta 2 0 1 1 0 14:14 3 9. Mountfield 2 1 0 0 1 8:8 3 10. Litvínov 2 1 0 0 1 2:3 3 11. Brno 2 0 1 0 1 3:3 2 12. Zlín 2 0 0 0 2 3:5 0 13. Pardubice 2 0 0 0 2 3:9 0 14. Kladno 2 0 0 0 2 4:11 0