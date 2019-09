Jágr zranil brankáře Kašíka. Bylo to nezaviněné, líčil po první výhře v lize | iSport.cz

Video k článku Zlín - Kladno: Rytíři jdou znovu do vedení! Kotouč za Hufa dostal Stach, 1:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak moc si ceníte tří bodů ze Zlína?

„Je to velice cenné vítězství. Věděli jsme, že to tady bude těžké. Už jenom cesta sem je náročná. Zlín byl bez bodu, my jsme měli jeden. Byl to šestibodový zápas. Jsme rádi, že jsme ho uhráli. Ještě víc šťastný jsem za Denise, že to zavřel a vyhráli jsme.“

Vypadal jistě, co?

„No, měl tam jednu chybičku. Díkybohu, že to neproměnili.“ (úsměv)

Po kontaktu s vámi se zranil brankář soupeře Libor Kašík. Jak se to seběhlo?

„Jel jsem do brány, frajer mi skočil pod nohy (Ralfs Freibergs) a letěl jsem do brány. Asi se mu něco stalo s kolenem. Aspoň to křičel. Bylo to nezaviněné. Taky jsem upadl.“

Zlín - Kladno: Po souboji Jágra s domácícm hráčem opouští branku Kašík

Všímal jste si, jak si vede jeho nástupce Daniel Huf? Udělal jen chybu u druhého gólu.

„Jo, chytal výborně.“

Byl jste vyloučený za faul na Švéda Palmberga. Oplácel jste mu předchozí zákrok?

„Já byl vyloučenej, jo? Ani nevím…Jo jo, dal jsem mu tělo. Asi trošku později.“

Prý jste měl zpoždění na dálnici.

„Nejel jsem s týmem. Musel jsem ještě jít do kostela. Jel jsem přímo na zápas. Hrát hned po čtyřech pěti hodinách v autě není jednoduché. Už mi není dvacet let.“

SESTŘIH: Zlín - Kladno 1:2. Kašík musel střídat, výhru vystřelil Stach

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:49. Palmberg Hosté: 15:52. Hajný, 52:05. Stach Sestavy Domácí: Kašík (21. Huf) – Žižka (C), Nosek (A), Ferenc, Freibergs, Buchta, Řezníček – Szturc, P. Sedláček, Köhler – Dufek, Herman, Šlahař – Honejsek, Palmberg, Kubiš (A) – J. Ondráček, Popelka, Fryšara – Okál. Hosté: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Zelingr, Kehar (A), Barinka, Smetana – Valský, Zikmund, Jágr (A) – Redlich, Stach, J. Strnad (C) – Hajný, Machač, O'Donnell – Š. Bláha, T. Kaut, Réway – Melka. Rozhodčí Hradil, Obadal – Ganger, Klouček Stadion