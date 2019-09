Filippi mírnil po páté výhře emoce: Ještě bych neslavil, zbývá 47 zápasů | iSport.cz

Video k článku Litvínov - Liberec: Hosté rozebrali litvínovskou obranu a nádhernou akci zakončil Filippi, 1:3 VŠECHNA VIDEA ZDE

Po úvodní bezbrankové třetině rozpoutaly dva slepené liberecké góly docela přestřelku, co říkáte?

„Byli jsme rádi, že jsme do zápasu dobře vstoupili. V Litvínově bývá vždycky těžký začátek, prvních deset minut. To jsme věděli. Moc se nám tady nedařilo, byli jsme rádi za bezbrankovou první třetinu. I když jsme nakonec dostali čtyři góly, zlepšili jsme hru v našem pásmu a od toho se všechno odvíjelo.“

Zdálo se, že už máte zápas pod kontrolou, nicméně Litvínov byl až do konce na dostřel a cítil šanci…

„Pod kontrolou jsme to měli. Nechci shazovat soupeře, to chraň bůh, i když to bylo o gól. Ale zápas jsme měli víc na své straně.“

Co utkání zlomilo? To, že jste vždycky na snížení Litvínova dokázali odpovědět?

„Bylo dobré, že jsme vedli od druhé třetiny skoro pořád o dva góly. Na konci jsme si to už pohlídali.“

Nezatrnulo vám, když trenéři po trenérské výzvě Litvínova neuznali ve 45. minutě gól Petra Jelínka?

„To není otázka na mě. Byla to pro nás škoda, no. Ale bylo důležité, že jsme dokázali odpovědět ještě později a šli do vedení 5:3 a odskočit soupeři na dvě branky. Klobouk dolů před naším mužstvem.“

Pět zápasů, pět výher, to je slušná bilance, ne?

„No tak, ještě čtyřicet sedm do konce, tak bych ještě moc neslavil. Ale vždycky je lepší do sezony dobře vstoupit, než chytat ten rozjetý vlak. To je hrozně těžké, jsem rád, že jsme tak dobře začali.“

Vám osobně se zápas povedl, připsal jste si tři body (1+2), váš útok střílel hezké góly…

„Jo, ten gól, co jsem dal (na 1:3)… Rosťa Marosz dojede naždý puk s jeho rychlostí. Lencík (Radan Lenc) mi to naservíroval přímo před bránu. To bylo už jen, jestli se to povede, nebo ne. Naštěstí jsem to trefil.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:43. Štich, 36:15. Jurčík, 42:51. V. Hübl, 50:02. Válek Hosté: 23:58. Bulíř, 25:35. Lenc, 32:27. Filippi, 38:38. Bulíř, 47:13. L. Krenželok Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – Trončinský, L. Doudera, J. Říha, Ščotka, Štich, Jánošík, Kubát – Gerhát, V. Hübl (A), Petružálek – Jarůšek, M. Hanzl, Kašpar (A) – Válek, J. Mikúš, Zygmunt – Jurčík, Helt, Trávníček (C). Hosté: Peters (Schwarz) – T. Hanousek, Šmíd (A), Kotvan, Knot, Derner, Graborenko, Kolmann – L. Hudáček, Bulíř, Birner (A) – Lenc, Filippi, Marosz – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Ordoš, A. Musil, J. Vlach. Rozhodčí Pešina, Micka – Lhotský, Svoboda Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4 538 diváků