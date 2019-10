PĚT gólů za třetinu a Boleslav je první. Bomba, ale jen začátek, ví Hrbas | iSport.cz

Převažuje po jasné výhře 5:1 pozitivní hodnocení?

„Pozitivně můžeme hodnotit asi jenom druhou třetinu, kdy nám to tam napadalo. V první jsme nehráli dobře. A i když jsme si to říkali před tou třetí, že musíme hrát pořád stejně, tak jsme tam dělali chyby a zbytečně jsme si to komplikovali a nedohráli úplně v klidu. Zápas nám vyhrála druhá třetina a zbytek nebyl nic moc.“

Pět gólů za třetinu není moc obvyklé. Čím to, že vám to tam takhle napadalo?

„Něco jsme si po první třetině řekli, protože ta fakt nebyla dobrá. Začali jsme dělat, co po nás trenéři chtějí celou dobu, začali jsme makat. Nechceme hrát profesorský hokej, chceme bruslit, dohrávat a hrát naplno celou dobu. To jsme začali dělat a z toho potom napadaly i góly. Pak jsme od toho zase zbytečně upustili. Samozřejmě se nehraje úplně nejlíp, když se vede 5:0 a soupeř na to tlačí. Měli jsme to hrát jednodušeji a zbytečně jsme si to komplikovali.“

Sám jste se poprvé v sezoně trefil. Pomůže to sebevědomí?

„Jo, tak samozřejmě. Za gól jsem rád. Doufám, že jich bude víc.“ (usměje se)

V hodnocení +/- jste s Martinem Ševcem zapsali tři plusové body. To taky asi potěší, že?

„Byli jsme plus čtyři do toho gólu, co jsme dostali. Švícko říkal, že jsme jich měli zbytečně moc, tak jsme skončili na třech. (směje se) Ale samozřejmě jsme rádi.“

Zápas rozhodly především třetí a čtvrtá lajna, v úvodu sezony se zatím prosazují všechny čtyři pětky. Dá se to taky hodnotit pozitivně?

„Na tom vlastně i hrajeme, máme čtyři vyrovnané lajny. Čtvrtá lajna mladých kluků (Oscar Flynn, Ondřej Najman a Pavel Kousal – pozn. red.) to tam vždycky rozlítá, hrají velmi dobře. Když tam takhle lítají a dohrávají, tak z toho soupeř dělá chyby a oni z toho mají šance. Je to naše výhoda, že máme vyrovnané lajny a i brankáři nám chytají, takže zatím to jde.“

Zatím se vám ale nedaří v přesilovkách, proměnili jste jen jednu v minulém zápase v Plzni. Proč to nejde?

„Samozřejmě na tom pracujeme. Někdy to uděláme všechno dobře, ale finální nahrávka a střela tam chybí. Vždycky to nějak zkazíme nebo přeskočí puk. Musíme to zlepšit, protože budou vyrovnané zápasy a samozřejmě rozhodovat budou přesilovky.“

Po pátečních zápasech jste se vyhoupli na první místo. Čekal jste, že by to mohlo být až tak dobrý, když jste těsně před startem sezony přišel?

„Takhle před sezonou jsem vždycky nohama na zemi. Nemám rád vyhlašování velkých cílů. Samozřejmě jsme rádi, je to plus. Je to samozřejmě lepší, než hrát dole. Začátek je strašně důležitej, což jsme si říkali před prvním zápasem, že ho musíme chytit, protože pak se to těžko dotahuje. Ještě, když poslední tým sestupuje. Je to samozřejmě bomba, ale sezona je dlouhá. Je to jenom začátek a chceme takhle pokračovat.“

Jak si působení v Mladé Boleslavi zatím užíváte?

„Jsem tady nadmíru spokojenej. Kluci v kabině jsou výborní, parta je možná nejlepší, co jsem kdy zažil. Je to dobře poskládaný zkušenými hráči s těmi mladými. Když se vyhrává, tak je atmosféra samozřejmě o to lepší. Jak říkám, parta je fakt výborná a i díky tomu potom hrajeme na ledě každý za každého a výsledky jsou takhle dobré, když je chemie i v šatně. Fakt si to užívám a doufám, že to takhle bude pokračovat.“

V neděli vás čeká Sparta. Bude to pro vás pořád pikantnější duel než jiné zápasy?

„Jo, ale už je to nějakou dobu, co jsem tam byl. Spíš si myslím, že pikantnější bude zápas s Vítkovicemi o týden později. Už to úplně tak neberu, jako když jsem začínal za Vítkovice, ale mám na Spartu dobré vzpomínky. Kluci tam byli super. Těším se, doufám, že přijde hodně lidí. Se Spartou to jsou vždycky dobré zápasy, takže budeme připravení.“

