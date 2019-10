Birner o konci vítězné šňůry: Nemáme dobrou obranu, Jágr nás ztrestal | iSport.cz

Vaše neporazitelnost v novém ročníku se zastavila v sedmém zápase. Proč myslíte, že jste s týmem narazili zrovna proti Kladnu?

„My jsme se o neporazitelnosti nikdy pořádně nebavili. To je… Když k sobě budeme upřímní, tak to byla spíš shoda náhod, že jsme v předchozích zápasech neprohráli vzhledem k tomu, kolik jsme dostali gólů. Kladno od první do poslední minuty bylo mnohem lepším týmem než my. Byli živější, hráli s euforií a s nasazením. Zaslouženě nás u sebe vytrestali. Gratuluju jim, že získali tři body.“

Od konce první třetiny jste přitom vedli 2:1 a dlouhou dobu se zdálo, že tímto výsledkem zápas skončí. Rytíři však v poslední dvacetiminutovce dali čtyři góly během šesti minut. Co se stalo?

„Byla to škoda. Oni se dostali do vedení, dokázali jsme to sice nějakým způsobem vyrovnat, ale pak jsme zase udělali stupidní chybu. Takové chyby děláme od začátku sezony. Bohužel, to nás tady stálo zápas. Každý zápas si říkáme, že se z toho musíme poučit a být lepší. Zatím se to neděje. Uvidíme, co se s námi bude dít v neděli proti Olomouci. Věřím tomu, že doma to bude malinko jiný tým než na Kladně.“

Vyhráli jste šest v zápasů v řadě, to přeci nemohlo být jen zásluhou šťastné shody náhod. Co myslíte?

„Víte co… Ta hrana, kdy se k vám přiklání to štěstí, je strašně tenká. My jsme se o tom bavili už poslední dva tři zápasy, že není možný, abychom neustále dávali pět šest gólů a vyhrávali rozdílem 6:5 nebo 8:7 atd. Tak to prostě v hokeji nefunguje. Dobrá obrana vyhrává poháry na konci sezony. My jí v tuhle chvíli vůbec nemáme. Pracujeme na tom, hodně se díváme na videa, ale bohužel. Zatím tam výsledek není moc vidět. Musíme dál makat. Myslím, že všichni kluci v kabině budou šťastní, když s Olomoucí doma vyhrajeme 1:0 nebo 2:1. Chceme si sami dokázat, že umíme bránit a nespoléhat se jen na ofenzivu.“

SESTŘIH: Kladno - Liberec 5:3. Domácí strhli vítězství na svou stranu v posledních minutách, trefil se i Jágr

V duelu s Kladnem se vám dvakrát nepovedlo těsně před brankou uhlídat Jaromíra Jágra. Jak jste viděl výkon kladenského matadora?

„Velký klobouk dolů před ním. Dle mého nastoupil proti nám jako nejlepší hráč na ledě. Je to velký faktor pro celý kladenský tým. Jejich lajna měla v zápase několik fantastických střídání, ve kterých nás zamkla v pásmu. Když hraje s velkou motivací a chutí, je na něm vidět, že pořád patří mezi nejlepší hráče v Evropě, suverénně! Nepřijde mi, že nějak extra ztratil něco na své rychlosti. Je neskutečně silný, pořád má svojí střelu a drive do brány. Prostě fantastický hokejista. Ještě jednou smekám klobouk.“

Jágrovi se v mezikruží neuvěřitelně daří ztrácet se obráncům a ohrozit branku. Nejen proti vám, parádně to dokazoval i v předchozích zápasech. Čím to podle vás je?

„To je tak, že on vzhledem ke svému věku malinko změnil svůj styl hokeje. Hodně chodí do brány a tím, jak má ohromnou sílu, nás dokáže přetlačit. Souboj hokejka na hokejku je s ním strašně těžký. Jakmile jakýkoliv hráč chodí do brány, tak dříve či později se k vám puky začnou odrážet a máte z toho šance. On je v bráně pořád a vidíte, jak dává góly z předbrankového prostoru. Deset patnáct let zpátky to bylo u něj běžný. Střelu prostě neztratil, nyní moc dobře ví, že pokud chce dávat góly, musí se pohybovat u brankoviště. Je to Jágrovo velké plus. Potrestal nás.“

V zápase proti Liberci nastoupil i Jakub Valský, tedy formálně stále váš spoluhráč, který je v Kladně na hostování. Jak se vám proti němu hrálo?

„Hrál dobře ostatně jako všichni kladenští kluci. Byl vidět, měl tam spoustu dobrých věcí. Trápil nás. Valdu známe, když má svůj ice time, pohodu a věří si, tak je to rovněž fantastický hokejista. Proti nám to ukázal. Uvidíme, co bude za měsíc dva. Osobně bych byl moc rád, kdybychom ho měli zpátky.“

Před vaším vzájemným zápasem říkal, že bude hrát proti své rodině. Pokud by se stalo, že se k vám vrátí z hostování, vyčiníte mu se spoluhráči nápomoc na vaší první porážce v sezoně?

„Neřekl bych. (přemýšlí) Já jsem hrozně šťastný, že se mu zápas povedl. Jak už jsem říkal, byl vidět a dal nám gól. Dobře pro něj.“ (usmívá se)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:11. Jágr, 53:06. Austin, 57:43. Austin, 58:39. Jágr, 59:01. Valský Hosté: 04:10. Kotvan, 16:05. Marosz, 58:12. Birner Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Smetana, Barinka, Zelingr – Jágr, Stach, Zikmund – Redlich, Machač, J. Strnad – Valský, T. Kaut, O'Donnell – Hajný, Melka, Š. Bláha. Hosté: Peters (Schwarz) – Graborenko, Šmíd, Kotvan, Knot, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner, Bulíř, Ordoš – Marosz, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, A. Musil, Šír. Rozhodčí R. Svoboda, Úlehla – Lhotský, J. Svoboda Stadion ČEZ stadion, Kladno

