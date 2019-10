Valský o hostování v Kladně z Liberce: Mohl jsem si klidně postavit hlavu... | iSport.cz

Video k článku Pozápasový rozhovor s kladenským koučem Davidem Čermákem po vítězství nad Libercem VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak prožíváte vítězství Kladna nad Bílými Tygry, mezi které vlastně pořád patříte?

„Samozřejmě jsem za výhru rád. Teď prostě hraju za Kladno a já udělám všechno pro vítězství. Nebudeme si ale nic nalhávat, byl to pro mě dost specifický zápas, když jsem hrál proti klukům, se kterými jsem se ještě před třemi nedělemi pravidelně setkával v kabině.“

Neměl jste osobně problém s tím nastoupit proti týmu, ve kterém jste pod smlouvou? Brankář Marek Čiliak, který je na hostovaní ve Zlíně z Komety, dopředu avizoval, že proti Brnu chytat nechce.

„Žádný takový požadavek jsem si nedával. Záleželo na vedení obou týmů, jak se domluvili. V některých případech takhle hostování fungují, někdy pro změnu ne. V mém případě se domluvili, že nastoupím.“

V Kladně vám platí hostování z Liberce do ledna, není ale vyloučené, že může být prodlouženo. Přemýšlel jste už nad tím, ve kterém týmu byste radši chtěl dohrát sezonu, nebo se soustředíte jen na přítomnost?

„Momentálně řeším jen to, že jsem na Kladně a snažím se odvést co nejkvalitnější práci. Je to pro mě nezvyk, pořád si zvykám, ale každým zápasem to bude čím dál lepší. Když to řeknu blbě, tak co bude potom, nezáleží na mě.“

Do mateřského Kladna jste se vrátil po šesti letech, v Liberci jste se však usadil a máte tam i rodinu. Jak to nyní ve vás za takové situace vře?

„Pořád se s tím nějak sžívám. Není to jednoduché. Z Liberce do Kladna pořád dojíždím. Doma navíc mám dvouměsíční miminko. Já ani moje paní jsme vůbec nepočítali s tím, že půjdu hostovat. Není však možné, abych rodinu nechal v Liberci a odstěhoval se do Kladna. Takže o tohle dojíždění to mám těžší.„

Řekl byste tedy, že vás mrzí poslání na hostování ze strany Liberce?

„Jsem profesionál a dělám sport, který mě živí. V tom to prostě je. Jeden den někdo zvedne telefon a najednou jsem v jiném týmu. Musel jsem to vzít tak, jak to přišlo. Jako… (přemýšlí) Mohl jsem si postavit hlavu, ale neudělal jsem to. Přijmul jsem to.“

A užíváte si to momentálně v mateřském klubu?

„Užívám, ale ať už jsem hrál za Liberec nebo teď za Kladno, tak jsem vždycky chtěl vyhrát každý zápas. Nerad prohrávám. V Liberci bylo samozřejmostí vyhrávat. Na Kladně jdeme zápas od zápasu a hraje se tady trochu jiný styl hokeje. Je tady trochu jiná cesta než v Liberci, zvykám si na to, ale myslím si, že to bude dobré.“

Kladno - Liberec: Domácí zvyšují své vedení! Do prázdné branky se trefil Valský, 5:3

Jágr má pořád chuť, koncertem Sandry si udělal pohodu

Po domácí vypjaté bitvě jste si díky skvělému závěru třetí třetiny, ve kterém jste vstřelili čtyři branky, připsali cenný skalp Bílých Tygrů, dokonce jste vstřelil gól. Nebude nyní po tomto zápase u vás v Liberci tichá domácnost?

„U nás doma určitě ne, ale doufám, že se nebudeme muset zavřít na týden doma, abychom nemuseli chodit po Liberci. (směje se) Dělám si srandu. Myslím, že normální lidé, kteří to mají v hlavě trošku srovnané v hlavě, to chápou a vědí, že jsme sportovci. Život jde dál, teď prostě makám pro Kladno.“

Co podle vás rozhodlo pro to, že jste právě vy přerušili vítěznou šňůru Liberce a ukončili jeho neporazitelnost v nynější sezoně?

„Pomalu se zvedáme. Ti kluci, kteří hráli za Kladno první ligu, se už docela chytli extraligového tempa a naše výkony tak jdou nahoru. Vím, že už jeden trenér od soupeře řekl, že Kladna se body jen tak zadarmo odvážet nebudou. Máme tady malé hřiště a to si myslím, že hraje velkou roli. Kluci odjinud na to nejsou zvyklí. Přiznám se, že i já si na to ještě zvykám."

Oproti prvním kladenským zápasům, kdy jste prohrávali o tři čtyři góly, jsou nyní výkony diametrálně lepší, viďte?

„Jasně. Jak už jsem říkal, ti kluci na začátku úplně nevěděli, do čeho jdou. Většina z nich do té doby extraligu nehrála. Ze začátku byli docela vyvalení, ale řekl bych, že se zadaptovali hrozně rychle, což asi málokdo čekal.“

Ke skvělému domácímu vítězství výrazně pomohl Jaromír Jágr dvěma góly. Co říkáte na jeho výkony?

„Je vidět, že má pořád chuť. Jednoznačně platí, že je stále rozdílový hráč. Ví, kde má stát a je obrovsky silný. V soubojích před bránou se mu daří a dává góly.“

Myslíte, že mohl Jágra před zápasem nakopnout koncert Sandry, kterému dal přednost před zápasem NHL v Praze?

„Je důležitý si udělat pohodu. (usmívá se) Jarda jistě ví, jak se má připravit, aby se cítil dobře. Každý potřebujeme něco jiného. Myslím, že bylo dobře vidět, jak to Jardovi na ledě nevadilo, když si zašel na Sandru.“ (směje se)

Kladno - Liberec: Infarktový závěr! Jágr poslal odražený puk do odkryté liberecké branky, 4:3

SESTŘIH: Kladno - Liberec 5:3. Domácí strhli vítězství na svou stranu v posledních minutách, trefil se i Jágr

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:11. Jágr, 53:06. Austin, 57:43. Austin, 58:39. Jágr, 59:01. Valský Hosté: 04:10. Kotvan, 16:05. Marosz, 58:12. Birner Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Smetana, Barinka, Zelingr – Jágr, Stach, Zikmund – Redlich, Machač, J. Strnad – Valský, T. Kaut, O'Donnell – Hajný, Melka, Š. Bláha. Hosté: Peters (Schwarz) – Graborenko, Šmíd, Kotvan, Knot, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner, Bulíř, Ordoš – Marosz, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, A. Musil, Šír. Rozhodčí R. Svoboda, Úlehla – Lhotský, J. Svoboda Stadion ČEZ stadion, Kladno

Z V VP PP P Skóre B 1. M. Boleslav 7 4 2 0 1 25:13 16 2. Třinec 9 5 0 1 3 35:25 16 3. Liberec 7 4 2 0 1 37:30 16 4. Brno 7 4 1 1 1 17:11 15 5. Plzeň 7 4 0 1 2 26:21 13 6. Olomouc 8 3 1 2 2 19:22 13 7. Vítkovice 8 3 1 2 2 22:25 13 8. Mountfield 7 4 0 0 3 22:23 12 9. Sparta 6 2 1 1 2 25:24 9 10. K. Vary 7 3 0 0 4 21:22 9 11. Kladno 7 2 1 1 3 21:28 9 12. Litvínov 6 1 0 0 5 10:18 3 13. Zlín 7 1 0 0 6 17:25 3 14. Pardubice 7 1 0 0 6 12:22 3 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup