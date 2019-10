Smejkal po výhře 6:1: Mohlo to skončit opačně, Huf se z toho zvedne | iSport.cz

Tak lehké to nebylo, že?

„Kdyby to bylo 6:1 pro domácí, vůbec nikdo se nemůže divit. Náš výkon určitě neodpovídá výsledku. Dali jsme, co jsme mohli a Machy (brankář Matěj Machovský) podržel.“

Zato domácí brankář Huf ještě v první třetině střídal. Bylo toho na něj moc?

„Víme, že v neděli vychytal v Brně nulu. Ty první tři góly byly pro něj takové nešťastné. Ale je mladej, zvedne se z toho.“

Jak vy vyhodnotíte vysoké skóre?

„Úplně se nám to nepovedlo, ale výhru 6:1 bereme. Asi jen na konci druhé třetině jsme byli lepší. Ve třetí jsme zase tahali trošku za kratší konec. Měli jsme hodně vyloučených. Když budeme hrát s týmem, který to dokáže proměnit, bude nás to mrzet.“

SESTŘIH: Zlín - Sparta 1:6. Pražané si zastříleli, Hufa vystřídal v bráně Čiliak

U vašeho gólu jste překvapil brankáře z minusového úhlu. Takhle jste to plánoval?

„Musím říct, že jsem to takto chtěl. Viděl jsem, že se gólman vrací do brankoviště, zkusil jsem to dát o něj. Vyšlo to.“

Proč jste ve třetí třetině bušil před vaší brankou do Tomáše Žižky?

„Od začátku sezony jsme si řekli, že kdo půjde k nám do brankoviště na gólmana, toho musíme odnést v zubech. To budeme dělat pořád. Neříkám, že ho chtěl Žižka zranit. Ale bylo to nezbytné.“ (úsměv)

Popáté v řadě jste hráli venku. Neleze vám to už krkem?

„Už je to trošku frustrující. Ale musím říct, že poslední tři zápasy jsme zvládli dobře. Hlavně výsledkově. V pátek ve Vítkovicích budeme chtít ukončit venkovní sérii taky výhrou. A pak se vrátíme domů.“

Do utkání byl nejvíc emotivně položený Miroslav Forman. Co ho tak vyhecovalo, že se neustále pouštěl do potyček?

„Míra byl dnes výborný. Jako jeden z mála hráčů vyčníval. Přidal k tomu tohle a možná i proto hrál tak, jak hrál.“

Zlín - Sparta: Další puk za Čiliakem, trefil se Buchtele, 1:6