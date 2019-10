Kometa napravila výprask, ale musela čekat. Jako ve fotbale, řekl Zaťovič | iSport.cz

Ráno vstane a zase si musí okamžitě nastavit hlavu na podvečerní mistrák. Navíc proti jednomu z velkých rivalů pro boj o titul. „Probudíme se a jdeme na led. Těžký. Ale musíme si poradit. Hrajeme doma, o to víc chceme vyhrát. Člověk se vydá a zase budeme týden čekat. Je to furt dokola,“ usmál se ironicky Martin Zaťovič, kapitán Komety.

Jaké to bylo hrát ve dvou útocích?

„To nejde vydržet. Ob střídání se nedá hrát. Dobrý, baví mě to, ale není to sranda mač. Vydržel jsem nějakých šest, sedm minut. Domlouvali jsme se takto s trenéry. Pak jsme to dali normálně na tři lajny.“

Předvedli jste diametrálně odlišný výkon oproti debaklu se Zlínem (0:7)?

„Výsledkově asi ano. Ale první třetina nebyla nic moc. Od druhé se to začalo zlepšovat, ve třetí už to bylo dobré. Když jsme dali gól, začali jsme si věřit. Hodně jsme po nich chodili. Soupeře to vždycky trošku srazí a my jsme toho využili. Pak už jsme si to pohlídali. Pro nás jsou hlavní tři body. Musíme rychle zregenerovat a v neděli na to navázat.“

SESTŘIH: Olomouc - Kometa Brno 1:3. Rozhodl Zaťovič, Brňané jsou třetí

Byl to dlouhý týden?

„Vždycky je to dlouhé čekání. Je to jako ve fotbale. Byl bych radši, kdyby se hrálo třikrát týdně. Potom se zase nezastavíme. Musíme se na to připravit hlavně psychicky, v hlavě. Je to náročné. Nejde o to, že jsme předtím prohráli 0:7. Výsledek byl samozřejmě strašidelný, ale pořád je to prohra za tři body a hotovo. Říkal jsem klukům, že se v tom nesmíme babrat. Jdeme dál. Teď jsme si ty body vzali venku. Těší mě, že tady bylo hodně lidí od nás z Brna.“

Pořád vám nejdou přesilovky. Jste přečtení?

„Nejsme přečtení. Děláme tam chyby, nesmysly. Ukazujeme si to a pořád to děláme. Budeme muset nad tím zapřemýšlet a zapracovat.“

Jaká je letos Olomouc?

„Hodně bruslí, pořád je to nepříjemný soupeř. Má velké, silné hráče. Těžko se proti ní hraje. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Trenér bude muset něco dát do kasy.“

Skóroval jste perfektní střelou po Kuskově přihrávce. Čekal jste ji?

„Jo. Byli jsme domluvení, jak to hrát. Prošlo to tam krásně pod hokejkou, já jsem si na to počkal.“

Opět vás podržel brankář Karel Vejmelka. Zdá se, že se rychle srovnal po střídání proti Zlínu.

„Co ho tam necháme máchat, když je to 0:4 nebo 0:5. Je nesmysl tam držet jedničku. Poslali jsme tam dvojku, ať si taky zachytá a Karel si odpočine psychicky. Je ve velké formě, v pohodě. Hlavu má dobře nastavenou. Věřil jsem, že to s ním nic neudělá.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:26. Nahodil Hosté: 29:00. L. Horký, 41:05. Zaťovič, 44:35. Hruška Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), Valenta, Švrček, Dujsík, A. Rutar – Ostřížek, Klimek, V. Tomeček – Strapáč, Kolouch, Irgl – Burian, Nahodil, Olesz – Hecl, Skladaný, Kořenek. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – Pyrochta, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, D. Mikyska – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Plekanec (A), L. Horký – Orsava, Hruška, Lev – Kucsera, Kusko, Jenyš. Rozhodčí Jeřábek, Hejduk – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5500 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 11 6 1 1 3 44:30 21 2. Liberec 9 5 2 0 2 41:33 19 3. Brno 9 5 1 1 2 20:19 18 4. Sparta 9 4 2 1 2 38:27 17 5. M. Boleslav 9 4 2 1 2 26:17 17 6. Plzeň 9 5 0 1 3 35:29 16 7. Mountfield 9 5 0 0 4 29:29 15 8. Olomouc 10 3 1 2 4 20:27 13 9. Vítkovice 10 3 1 2 4 24:34 13 10. K. Vary 9 3 1 1 4 28:29 12 11. Kladno 9 3 1 1 4 30:36 12 12. Pardubice 9 3 0 0 6 18:26 9 13. Litvínov 8 2 0 1 5 19:27 7 14. Zlín 10 2 0 0 8 27:36 6 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Olomouc - Kometa Brno: Technický problém v Olomouci! Na mantinelu se odloupl kus plastu Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Olomouc - Kometa Brno: Hruška poslal puk mezi betony Konráda, 1:3

Olomouc - Kometa Brno: Zaťovič poslal puk pod horní tyč, 1:2

Olomouc - Kometa Brno: Plekanec připravil vyrovnávací gól Luboši Horkému, 1:1

Olomouc - Kometa Brno: Nahodil potrestal chybu hostů a otevřel skóre, 1:0

Olomouc - Kometa Brno: Parádní zákrok Konráda! Takhle zasáhl proti Jenyšovi