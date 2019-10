Hradecký trenér Martinec po další porážce: Tohle není krize, tým je silný | iSport.cz

V čem vás Karlovy Vary předčily?

„Špatně jsme do utkání vstoupili, od začátku prohrávali a Varům přesně tenhle způsob hry vyhovoval. Mají svoji hru postavenou na rychlých hráčích a brejcích. My se nedokázali prosadit, srovnat stav, nebyli jsme důrazní v předbrankovém prostoru. Tady musíme být lepší.“

Vyloženě nepovedený zápas přijde. Je pro vás horší, že aktuálně jste ale prohráli už čtvrtý zápas z pěti?

„Takhle se na to nedíváme. Poslední dvě utkání jsme vyhráli, i když ano, jedno byla Liga mistrů. Samozřejmě, že nás porážka s Vary štve a další taky. Ale je potřeba se dívat dopředu, potřebujeme se oklepat.“

Před rokem jste měli po 10 zápasech 22 bodů, byli jste hitem extraligy. Teď máte o 7 bodů méně. Co je teď jinak?

„Začátek minulé sezony se nám extrémně povedl, i vyrovnané zápasy jsme lámali na naši stranu. Teď jsme neodstartovali úplně špatně, ani při těch porážkách jsme nebyli vyloženě horší. Bodů jsme ovšem mohli a měli mít víc. Co se nám nepovedlo, to byl nedělní zápas s Karlovými Vary a optimální nebylo ani utkání v Litvínově. Jinak naše výkony špatné nebyly. Body jsme poztráceli spíš vlastními chybami. Není jiná cesta, než že si je musíme sebrat zpátky.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Karlovy Vary 1:3. Energie loupila v Hradci, dvakrát se trefil Rachůnek

Kde sám cítíte, že Mountfield musí zabrat?

„Na začátku sezony jsme dostávali hodně gólů, takže jsme se zaměřili víc na defenzivu celého týmu. Tohle se zlepšilo, i když máme pár obránců pobouchaných a sestavu lepíme každý zápas. Jenže jsme s lepší hrou dozadu zase přestali dávat góly. Náš tým je silný, má na to, aby se z toho vyhrabal. Nemyslím si, že bychom byli v nějaké krizi.“

Dřív platilo, že když Hradec přidal pár porážek v kratším časovém horizontu, trenéři byli od vedení pod tlakem. Tady se blbé období nikdy moc netrpělo. Platí to pořád?

„Všechny nás mrzí, že se prohrává a ten tlak je oprávněný. Sami na sebe si klademe daleko vyšší nároky, dobře víme, že bychom měli hrát lépe a mít v tuhle chvíli víc bodů.“

Je jasné, že tlak od vedení směřuje hlavně na trenéra. Držíte ho na sobě, nebo nastal čas ho pustit i do kabiny?

„Tým výborně pracuje, nemůžu říct, že by byly nějaké problémy. A celé mužstvo si uvědomuje, že můžeme být lepší, to platí od prvního hráče až po trenéry. Tlak si vytváříme na sebe sami. Věřím, že výsledky přijdou.“

Cítíte, že byste třeba potřebovali rozstřílet zatím dvougólového Rudolfa Červeného?

„Rudovi se v koncovce zatím moc nedaří, to je pravda. Ale pro tým pracuje jiným způsobem, máme tady hodně hráčů, kteří umí dávat góly, takže to není jenom o něm.“

To je pravda, nicméně i sám od sebe čekal, jak bude rozhodovat zápasy, pomáhat Hradci. Pozorujete na něm, jak ho žere, že góly nepřicházejí?

„Žere ho to hodně, vidím, jak mu tohle není jedno. Na druhou stranu, při tréninku maká, tam mu není co vyčítat. Chodí na přesilovky i oslabení, věřím, že u něj góly přijdou.“

Mountfield po 10 zápasech 2018/2019 2019/2020 body 22 15 skóre 25:17 35:32

Mountfield HK - Karlovy Vary: Karlovarský brankář Novotný zkusil zaskočit kolegu Mazance, který chtěl vyrazit na střídačku

Mountfield HK - Karlovy Vary: Rachůnek trefou do prázdné branky rozhodl o výhře Energie, 1:3

Mountfield HK - Karlovy Vary: Pavlík přenechal puk Cingelovi a ten vrací Hradec do hry, 1:2