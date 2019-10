Jarůšek po návratu: Chtěl jsem trenérovi Sparty ukázat, že hokej umím | iSport.cz

Řekl bych, že bod byste asi před zápasem brali, ale po průběhu je málo, že?

„Přesně, vedli jsme o dva góly a pak jsme si mysleli, že vyhrajeme, ale zase úplně naivně. Nakonec bereme bod a je to vzhledem k průběhu prostě málo.“

Je naivita věc, která vás trápí dlouhodobě? Spartu jste místy přehrávali, ale pak přišlo 10 minut a jako kdybyste na ledě nebyli.

„Už se nám to párkrát stalo, je to špatně. Přitom jsme věděli, že do toho Sparta po první třetině šlápne, protože byla z jejich strany nepovedená. Věděli jsme o tom, připravovali jsme se na to, měli jsme si to pohlídat. Nepodařilo se a Sparta zápas otočila.“

Sparta - Litvínov: Jarůšek potrestal chybu domácí obrany, 1:1

Jak jste se v O2 Aréně cítil jako soupeř?

„Hrálo se mi dobře, něco jsem tady odehrál, moc rád jsem se vrátil. Mrzí mě, že bereme jen bod, jinak by byl návrat ještě lepší.“

Byla pro vás velká motivace se proti Spartě vytáhnout?

„Chtěl jsem se ukázat, nebudu říkat, že ne. Snažil jsem se panu trenérovi ukázat, že hokej hrát umím, ale zase, mrzí mě, že jsme utkání nedotáhli k výhře.“

Přišlo mi, že jste těžil ze znalostí hry Sparty. Několikrát jste vystihl soupeřovu rozehrávku...

„Hodněkrát jsem věděl, kam puk půjde, nebo často jsem alespoň tušil. Snažil jsem se toho co nejvíc využívat. Sparta totiž hraje pořád stejně, nahazuje puky, měl jsem trochu výhodu.“

Z venkovních zápasů jste si odvezli doposud jen dva body. Proč se vám u soupeřů nedaří?

„Bohužel neznám důvod. Po dnešku jsme měli mít z venku víc bodů, vždyť jsme vedli o dvě branky a měli jsme vyhrát za tři body. Před zápasem bychom bod rozhodně brali, jak už jsem řekl, ale po takovém průběhu zápasu je to pro nás málo.“