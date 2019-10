Svačina začne ve čtvrté pětce: Lepší hrát v Kometě než jezdit do Kadaně | iSport.cz

„Těch pět měsíců, kdy jsem nevěděl, co bude, bylo hodně nepříjemných,“ líčí útočník, který na jaře slavil mistrovský titul s Třincem. Teď se vrátil do Brna, kde před deseti lety odehrál tři zápasy v play off o postup do extraligy.

Popište, jak jste se dostal do Komety.

„Když jsem působil v Porubě, pan Medlík (vedoucí sportovního úseku) mi zavolal a zeptal se mě, jak to se mnou dál vypadá a jestli mám zájem nastupovat za Kometu. Řekl jsem, že mě nabídka strašně moc těší a že se rád domluvím. Během dvou telefonů jsme se dohodli úplně na všem.“

Co další možnosti?

„Kometa se ozvala jako první a oslovilo mě to. Vždy jsem byl zastáncem toho hrát co nejblíže domovu. A Brno není na druhé straně Čech. Dalším klubům jsem říkal, že už jsem někde vážně domluvený. Tak to i bylo. Hned jsme si řekli, že za pět dní dorazím podepsat smlouvu. Nechtěl jsem být podrazák a řešit další nabídky.“

Jak dlouho jste byli v kontaktu?

„Začalo se to řešit na začátku října. Jen se pak čekalo, až se pan Zábranský vrátí z Ameriky. Klub se o mě okamžitě postaral, podívali jsme se rovnou i do bytu. Včera jsem přijel s rodinou a hned jsme se nastěhovali. Do haly to mám dvě tři minuty pěšky. Auto hodím do dvora a po Brně se budu pohybovat pěšky. Domů do Studénky, kde máme postavený dům a celkem velký pozemek, to je jen hodinu a čtvrt. Někdo se o to tam musí trošku starat. Do Třince to bylo padesát minut. To jsem dojížděl každý den.“

Co čekáte od tohoto angažmá?

„Jsem strašně rád, že jsem tu příležitost ještě dostal. Chci být pro tým co nejplatnější. Jsem tu pár hodin a cítím se velmi dobře. Je tu hodně šikovných kluků, přijmu jakoukoliv roli. Nemyslím, že bych měl být v přesilovce náhrada za zraněného Petera Muellera. Na střelbu z první jsou lepší hráči. Klukům se dařilo, vyhrávali. I trenér říkal, že do prvních tří pětek teď nechce zasahovat. To úplně chápu a respektuju. Jestli se dostanu na přesilovku, to nechám na jiných.“

Jak vzpomínáte na krátké působení v Porubě?

„Byl to krásný měsíc. Jsem rád, že jsem si za ni mohl zahrát. Bylo by strašně těžké, kdybych nemohl hrát žádné zápasy, a teď jsem měl naskočit v extralize nebo kdekoliv jinde. Hokej mě v Porubě moc bavil a jsem rád, že jsem týmu pomohl k dobrému startu a nahrání nějakých bodů.“

Nesl jste těžce, že pro vás nebylo v létě místo v extralize?

„Trošku jsme to zapinkali. Chtěl jsem, abychom počkali. Hledal jsem prioritně varianty kolem baráku a ne Čechy. A pak už bylo pozdě. V srpnu se těžko něco shání, každý má postavený tým. Už se jenom čeká, jestli se někdo zraní anebo to někde nepůjde podle představ. Těch pět měsíců, kdy jsem nevěděl, co bude, bylo hodně nepříjemných. Člověku nechodí peníze, musí se zbytečně sahat do úspor. Byla to nejistota. Musíte se sám připravovat, řešíte, kam půjde malá do školky. Je to takové naprd. Nějaké nabídky byly, ale ne až tak zajímavé, abych po tom skočil. Většinou šlo o smlouvu na rok a já jsem to chtěl natáhnout aspoň na dva. To mi Kometa splnila.“

Těšíte se na sobotní premiéru s Plzní?

„Moc. Bude to parádní zápas, přijde hodně lidí a bude se hrát útočný hokej. Už se nemůžu dočkat. Je lepší hrát v Brně než si udělat výlet do Kadaně. Jsem rád, že už mám za sebou trénink. Poslední tři čtyři dny jsem toho nenatrénoval. Už jsme se spíš balili a Poruba mi dala volno, abych se mohl nachystat na přesun.“

V kabině jste se usadil vedle obránce Filipa Pyrochty. Jako před časem v Liberci, že?

„Přesně tak. Říkal, že chudák kolem sebe nikoho nemá. Ten rožek je celý volný. Smáli jsme se, že ještě čekáme na Lukáše Vantucha, abychom byli kompletní.“ (úsměv)