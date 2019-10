Svačina se vrací do extraligy! Upsal se Kometě, za Porubu pořád může naskočit | iSport.cz

„Dostal nabídku z Komety a dohodl se na smlouvě. Není to však loučení na pořád. Jsme dohodnutí s Brnem, že pokud by se například ocitl mimo sestavu, může za nás nastoupit. Bude mít vyřízeny střídavé starty do Poruby,“ uvedl generální manažer Poruby Pavel Hinner.

Svačina je nejproduktivnějším hráčem Poruby. V 18 zápasech v jejím dresu nasbíral čtyři góly a 14 asistencí.

V extralize může Svačina rozšířit svou bilanci 610 utkání, v nichž zaznamenal 134 branek a 172 asistencí. Vedle Třince hrál i za Vítkovice, Liberec, Plzeň a Mladou Boleslav. Na kontě má také 15 startů za národní tým.