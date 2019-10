Kouč Liberce Augusta: Embolie? Hrklo ve mně. Mluví i o kritice brankářů | iSport.cz

Liberecký kapitán Petr Jelínek se doslova nacpal do branky Mladá Boleslavi, kterou následně vyrval z děr • ČTK

Jaromír Jágr střílí a za chvíli svou ránu do klece dorazí • Michal Beránek (Sport)

Proti Liberci se dostal Jaromír Jágr i do potyčky • Michal Beránek (Sport)

Jaromír Jágr posílá puk do odkryté klece Liberce a rozhoduje utkání • Michal Beránek (Sport)

Myslel si, že ho trápí skřípnutý nerv pod žebrem. Z tuctově vypadající lapálie se vyvrbila plicní embolie, skrytý a zatraceně nebezpečný strašák. Patrik Augusta s pomocí lékařů nepříjemnost ustál, ve středu se vrátil na libereckou střídačku, kde však zblízka sledoval rychlé loučení týmu s Ligou mistrů v bitvě s Augsburgem. V rozhovoru pro iSport Premium mluví o své nemoci, lituje nešťastného vyřazení z Ligy mistrů a hodnotí i brankáře. A co na (ne)formu Justina Peterse říká sportovní ředitel Filip Pešán?

V samém úvodu extraligové sezony Bílí Tygři hráli hity, jejich utkání náramně bavila, občas i fascinovala. Ztráta 2:6 se Spartou? Pohoda, obrátíme na 8:7! Chcete vidět góly? Následujte Liberec… Tohle harakiri, byť vítězné, nemohlo mít dlouhého trvání. A před týdnem to přišlo. Porážka s Pardubicemi, záhy i v Brně, do toho hlavní kouč Patrik Augusta ve špitále. Liberec měl najednou co řešit. A po vyřazení z Champions League pořád má.

Německý Augsburg si u vás udělal velkou radost postupem ze základní skupiny, vy jste potřetí v řadě prohráli a na dlouhou dobu se zavřeli v šatně. Panovalo velké naštvání?

„Nejen já, všichni jsme zklamaní, chtěli jsme jít dál. Malou náplastí je, že herně se nám zápas podařil, předvedli jsme spoustu dobrých věcí. Otáčí se nám průběh sezony, kdy jsme na jejím začátku vyhrávali zápasy, v nichž se nám nedařilo, teď se nám utkání povedlo, ale prohráli jsme. Je to paradox. Ukazuje to přesně na faktor naší profese, v níž jsme věčně nespokojení. Při výhrách nám vadí cesta za body a po dobrém výkonu prohrajeme, což taky nikdo nechce. Vyřazení od Augsburgu nás hodně mrzí, zažít si Ligu mistrů má hodně do sebe, zvlášť atmosféra v zápase s Němci u nich i u nás byla exkluzivní, diametrálně odlišná oproti kulise při extralize. Narazíte na jiný styl hokej i fandění. Tohle chcete zažívat častěji.“

Nejsou to pořád dokola stejná známá místa a soupeři, že?

„Přesně tak. I pro hráče je to hodně poučné, mohou se popasovat s jinými styly, což každého posune dál. Vážně je to škoda, mohli jsme se těšit na dalšího zajímavého soupeře. Na druhou stranu, extraliga je pro nás nadále prvořadá a základem všeho.“

V pátek proti Plzni nehrajete, to kvůli uvažované únavě z Ligy mistrů?

„Ne, důvod byl v termínové kolizi v hale. Rádi bychom hráli, máme radši hráče v zápřahu, pro nás by byl ideální model úterý, pátek, neděle. Ale v tomto případě nemohlo dojít ani k výměně pořadatelství, nebyly zkrátka volné prostory.“

Nedávno rozvířil diskuzi o hracím modelu extraligy Jaromír Jágr, jenž by rád hrál přes šedesát zápasů v základní fázi. Jste pro?

„Za sebe říkám, že pro přípravu týmu je ideální pravidelnost a nějaký režim. Než přeskakování z nahuštěného programu do menšího vytížení a nazpět.