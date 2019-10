Kat Pardubic Tomášek: Byli jsme horší, ale vyhráli jsme. Slavil gól? | iSport.cz

Vyhráli pošesté v řadě. Herně to ale Spartě pořád trochu drhne. „Víme o tom. Musím uznat, že Pardubice byly lepší,“ přiznal bývalý útočník Dynama, který se nakonec v prodloužení stal katem svého někdejšího klubu (2:1p). Svěřenci trenéra Uweho Kruppa stále doplácejí na to, že nedovedou udržet tempo své hry v delším časovém úseku. „Musíme na tom zamakat,“ ví David Tomášek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:42. Rousek, 61:50. Tomášek Hosté: 49:13. Mandát Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Košťálek, Polášek, Kalina, Blain, Ďaloga, Jurcina, Tomáš Dvořák – Forman, Pech, Řepík – Kudrna, V. Růžička, Říčka – Černoch, Sukeľ, Buchtele – Rousek, Tomášek, Smejkal. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – Eklund, Holland, J. Kolář, Ivan, Mikuš, J. Zdráhal, Hrádek – Mandát, R. Kousal, Tybor – Látal, Harju, Hovorka – Kusý, J. Kloz, Blümel – Machač, Pochobradský, Matýs. Rozhodčí Pešina, Horák – Ondráček, Špůr Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 10 443 diváků

Asi se shodneme, že vítězství proti Pardubicím bylo pořádně vydřené, že?

„Strašně vydřené! Pardubice si zaslouží kredit za to, jak hrály. Byly velmi kvalitním soupeřem. Jsem ale rád, že naše vítězná vlna pokračuje. I když to teď bylo dvakrát za dva body, vyhrává se, a to je důležité. Osobně mi pomůže, že jsem dal ten gól v prodloužení, cítil jsem se už dneska docela dobře. Byla to pro mě odměna za ten výkon.“

V Pardubicích jste strávil tři roky mezi lety 2015-18. Byl to pro vás hodně speciální zápas?

„Určitě. Byl jsem tam tři roky, díky Pardubicím jsem se dostal do chlapského hokeje. Párkrát jsem slyšel jejich kotel skandovat moje jméno, což je strašně hezké, za to bych jim chtěl poděkovat. Ale pak už je to zápas jako každý jiný.“

Neměl jste po vašem vítězném gólu trochu smíšené pocity?

„Jo, musím říct, že lehce jo. Ze začátku jsem se radoval, pak jsem si ale uvědomil, že to byl vítězný gól proti Pardubicím… Člověk ale hraje hlavně za tým, který má teď na hrudi. Je bonus, že se mi povedlo přidat něco dopředu.“

Stejně jako proti Litvínovu jste dobře začali trefou hned v první minutě utkání, zbylou většinu večera ale bylo Dynamo lepší. Souhlasíte?

„Bohužel to říkáte přesně, souhlasím. Musím uznat, že jejich výkon mě velmi překvapil. Ne, že bych si říkal, že to bude lehké, žádný zápas není jednoduchý. Hráli s velkou lehkostí, pěkný hokej, dávali si to. Bylo vidět, že jim určitým způsobem pomohla změna trenéra. Vůbec na nich nebylo znát, že jsou v tabulce někde dole. Musíme respektovat jejich výkon, o to víc je to cennější triumf.“

Ukazuje i tohle sílu Sparty? Jste schopní vyhrát zápas, i když je soupeř lepší.

„Stoprocentně! Ať si vzpomenu i na některé play off zápasy, tak vyhrávají týmy, které jsou lépe připravené, a ani nemusí být lepší. Tohle je velice důležité. My si samozřejmě musíme říct něco k naší hře, protože není možné, abychom se nechávali přehrávat v každém zápase. Ale jsou momenty, kdy musíme uznat lepšího soupeře, což bylo v tomto případě. Pardubice podaly velmi dobrý výkon, možná byly rozjeté po výhře nad Třincem, my jsme mezitím víceméně seděli na prdeli v pátek. Ale jsme profíci, na to se musíme připravit.“

Zase se potvrdilo to, co po minulém utkání říkal trenér Uwe Krupp: Nejste konzistentní, nedokážete udržet tempo a styl po delší časový úsek.

„Je to tak. Zase rychlý gól, pak trochu uspávačka. Asi je to tím, že si po gólu myslíme, že to půjde samo. Je to trochu klišé, ale z psychického hlediska na tom něco pravdy bude. Týmy z vrchu tabulky jsou schopné tenhle výpadek potrestat několika góly a zápas už nepustit. My sice umíme obraty a nějakým stylem jedem do konce, ale to proti zkušenějším protivníkům tohle asi nebude stačit.“

