Extraligu udivuje 16letý SUPERtalent z Komety. Je dál než ostatní, říká otec | iSport.cz

Před rokem ho rodiče poslali do světa. Z Troubek do Brna. Bylo mu patnáct, sotva vyšel základku. Zpočátku se Stanislav Svozil ve velkém městě ztrácel. „Asi pět dní jsem vůbec nevěděl, kde jsem, jakou šalinou mám jet,“ přiznává bek, jenž o rok později udivuje extraligu. Po boku má mistra světa Ondřeje Němce, je jinde než jeho vrstevníci. Do haly Komety už trefí bezpečně. „Před sezonou jsem vůbec nepřemýšlel, že bych mohl naskočit do nějakého ligového zápasu,“ přísahá. V zamčené části článku najdete i rozhovor se Stanislavem Svozilem starším, otcem brněnského objevu.