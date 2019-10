Vladimír Růžička v Hradci. Facka mu pomohla, říká šéf Mountfieldu | iSport.cz

Vladimír Růžička se vrací do extraligy, Hradec povede spolu s Tomášem Martincem... • Pavel Mazáč (Sport)

Minimálně týden byly námluvy mezi Mountfieldem HK a Vladimírem Růžičkou intenzivní. Výsledky hradeckého týmu kolísaly, jednou to bylo dobré, příště marnost. Na předem naplánované středeční schůzce klubových mocných padl verdikt. Nástup 56letého kouče s tím, že dosavadní šéf střídačky Tomáš Martinec bude Růžičkovi rovnocenným parťákem . Ambiciózní východočeský tým se v tabulce Tipsport extraligy nachází na šesté příčce se sedmibodovým mankem na vedoucí Kometu. „Jsem přesvědčený, že jsme vytvořili nejsilnější trenérský tandem v extralize a věřím tomu, že blízká budoucnost moje slova potvrdí,“ prohlašuje pro iSport Premium spolumajitel klubu Miroslav Schön.

Proč jste se k tomuto rozhodnutí odhodlali?

„Stále si stojím za tím, že nám Tomáš Martinec odvedl skvělou práci v minulé sezoně. Nynější sezona je ovšem více než rozpačitá, alespoň z mého pohledu. A já se zkrátka obávám, aby mužstvo nespadlo do nějaké krize. Celé jsme to tu probrali a došli k závěru, že na pětileté smlouvě Tomáše Martince se absolutně nic nemění, ale domluvili jsme se, že jako posila realizačního týmu přijde Vláďa Růžička. Jinak řečeno, vytvoříme rovnocenné duo trenérů Martinec-Růžička.“

Jak si jejich spolupráci představujete?

„V osobě Tomáše Martince máme pracovitého, loajálního člověka oddaného klubu. Ve Vláďovi Růžičkovi získáváme veliký trenérský talent a obrovskou zkušenost. Věřím, že to bude fungovat a že brzká budoucnost ukáže, že naše rozhodnutí bylo správné.“

Tohle řešení jistě překvapí. Počítáte s rizikem operace?

„To riziko je tu vždycky. Podívejte, mluvil jsem s oběma trenéry. Vláďovi jsem jasně řekl, že pokračování Tomáše Martince je pro mě nepřekročitelnou podmínkou. Jak jsem mluvil s Tomášem, vycítil jsem, že i on to vnímá pozitivně. Pro svoji osobu. Tomáš je pořád mladý, talentovaný trenér, který se stále učí, nabírá zkušenosti za pochodu a tady najednou získává naprosto fantastickou příležitost se něčemu přiučit. Vláďa Růžička u nás nebude věčně, Tomáš Martinec je Hradečák, patriot a předpokládám, že odsud půjde rovnou do důchodu...“ (usmívá se)

Na jak dlouho zní úvazek s Růžičkou?

„Smlouva se ladí, mojí představou