V létě trénoval s Kopitarem, zná Čiliaka. Teď se Jeglič těší na extraligu | iSport.cz

Když přišel brankář Marek Čiliak do zlínské šatny, zahlédl novou výstroj. Čí to je?, zeptal se spoluhráčů. Informace o příchodu Žigy Jegliče mu udělala radost. Se slovinským útočníkem válčil ještě v minulé sezoně v KHL za bratislavský Slovan. „Jsem mile překvapený, že je tady. Zasmáli jsme se. Byl jsem strašně rád, že ho po nějaké době vidím,“ přiznal gólman Beranů.

O tom, že se jednatřicetiletý Jeglič chystá na pětizápasový test do Zlína, neměl Marek Čiliak ani páru. Peklo se to bez jeho vědomí. Slovincovo angažmá každopádně vítá a doporučuje. Ve Slovanu spolu skvěle vycházeli, stali se z nich kamarádi. „Žiga zapadne do kolektivu a pomůže i hokejově. Je strašně šikovný, umí s pukem. Dokáže rozhodnout zápas. Jen se do toho musí dostat, protože nějakou dobu nehrál,“ upozorňuje Čiliak.

Kreativní útočník, jenž byl po konci Slovanu v KHL bez angažmá, nastoupí už v pátek proti Mladé Boleslavi. Vyjukaný určitě nebude. Kromě pravidelných účastí na MS a dvou olympijských hrách nabízí zkušenosti ze Švédska (Södertälje), Finska (Ässat Pori), Německa (Ingolstadt) a Ruska (Nižnij Novgorod, Nižněkamsk). „Těším se na první zápas. Vím, že přijede dobrý tým, ale doufáme, že vyhrajeme a já k tomu pomůžu,“ soukal ze sebe slovensky po středečním tréninku.

2 - Na tolika olympijských hrách (Soči 2014, Pchjongčchang 2018) startoval slovinský útočník Žiga Jeglič. V Koreji byl pozitivně testován a za doping dostal stopku na osm měsíců. Zakázanou látku fenetrol bral jako lék na astma, který mu předepsal lékař.

Čiliakovou rodnou řečí vládne velmi slušně, vždyť ve Slovanu odehrál čtyři sezony. V té poslední ho zabrzdilo zranění zad. „Už dva a půl měsíce trénuju. První měsíc v Bledu s Anže Kopitarem a několika dalšími reprezentanty, kteří ještě neměli angažmá anebo byli zranění jako já. Bylo to velmi intenzivní. Potom jsem se připravoval s Jesenicí. Cítím se super, plíce a nohy jsou dobré. Konečně můžu jít na ledě do fyzického kontaktu,“ pochvaluje si nová posila Zlína, která se nejlíp cítí ve středu útoku. Zvládne však na úrovni i roli křídla.

Od minulého pátku má Jeglič od lékaře povoleno pustit se do všeho naplno. A když přišlo laso z extraligy, neváhal. Okamžitě se přesunul na Moravu, se zkouškou neměl problém. Věří, že si na ledě řekne o delší kontrakt. „Se Slovanem jsme tady dvakrát hráli v přípravě,“ vybavil si. Trenér Robert Svoboda s ním prozatím počítá do lajny s Jakuby Hermanem a Šlahařem. „Znám samozřejmě Baťu a taky už jsem se trošku prošel po městě. Není velké, ale pěkné,“ shrnul první dojmy.