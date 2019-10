Čiliak o Zlínu i pisálkovi z Facebooku: Třeba je to skrytý talent | iSport.cz

V Brně, kde Marek Čiliak žije, je oproti Zlínu posledních dnů fakt nuda. Minimálně kolem hokeje. Při tříměsíčním hostování z Komety zažívá slovenský reprezentant pěknou divočinu. Bolavé porážky, komedie kolem výměny trenéra, avizované a pak neuskutečněné příchody dvou posil. A jako laskomina jistý Martin Datel, který si na Facebooku rýpnul do brankářových výkonů. Čiliak si to nenechal líbit a z několika vět se stal mediální šlágr s přesahem za české hranice.

Kolem vaší „diskuze“ s Martinem Datlem se strhlo docela haló. Bylo z toho velké téma, co?

„No, až moc. (úsměv) Myslel jsem, že to zůstane na Facebooku. Rozšířilo se to, na Slovensku to bylo i v Televizních novinách. Kluci v kabině se bavili, zasmáli jsme se. Co jiného se dá dělat. Nečekal jsem, že ten člověk přijde na trénink. Už se neozval.“

Cože vás napadlo reagovat na ty hloupé věty?

„Někdo mi to poslal, tak jsem to otevřel a odpověděl na Facebooku. Nemyslel jsem to zle. Normálně tyhle příspěvky nečtu, ani se do nějakých diskuzí nezapojuju. Pak jsem si říkal, jestli to nebylo ode mě zbytečné. Ale už jsem to tam nechal. Možná bude o jednoho takového pisálka míň.“

Urazily vás jeho názory?

„Já se snažím ve Zlíně pomáhat mladým brankářům. Hufíno (Daniel Huf) měl po zápase se Spartou podobný problém. Řešil nějaké články, byl z toho špatný. Třeba jsem mu ukázal, že si z takových lidí nemá dělat hlavu. Ale možná by se ten člověk ukázal jako skrytý talent. Mohl to zkusit.“

Pojďme k vám. Jak jste spokojený se svými dosavadními výkony ve Zlíně?

„Těžká otázka. (úsměv) Ideální to není, nejsem spokojený. Pořád je na čem pracovat, dostávám hodně gólů. Ale po výhře v Hradci (6:5) mám trošku lepší náladu.