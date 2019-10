Vítkovický kouč vysvětluje narážky na sudí: Chyby hledáme u sebe | iSport.cz

Vítkovice rozjely Tipsport extraligu solidně. Bodovaly v šesti zápasech ze sedmi, držely páté místo. Daleko předčily všeobecná očekávání, že se po výrazné obměně kádru budou pohybovat na chvostu tabulky. Dalších šest zápasů už ale zdaleka tak slavných nebylo, Ostravané vyhráli jen jednou, klesli na desáté místo. Po posledních prohrách v Mladé Boleslavi a v Karlových Varech trenéři mimo jiné naznačovali, že nebyli příliš spokojení s výkony rozhodčích.

Asistent Pavel Trnka mluvil po zápase v Karlových Varech o tom, že bojujete proti větrným mlýnům. A z vašeho vyjádření po duelu v Mladé Boleslavi se také dalo vycítit, že jste nebyl spokojený s výroky rozhodčích. Bylo to tak?

„Asi každý trenér si v každém utkání najde moment nebo situaci, kterou si nějak vyhodnotí. Máme pak právo se k tomu nějakým způsobem vrátit, ale není to žádné drama. Rozhodčí teď nejsou žádné téma. Po zápase to jsou emoce. Myslím, že na obou střídačkách, to k tomu patří. Ale opakuji, není to pro nás prioritní téma. Téma je, že mužstvo potřebuje pracovat dál, tak jak pracuje, aby se úspěch dostavil.“

Nemáte tedy pocit, že by vás řezali rozhodčí?

„Ne, ne, ježiš. Jak jsem říkal před sezonou, mužstvo pracuje na více věcech, celotýdenní přípravu jsme rozšířili o další aspekty, tým je vyrovnaný i psychicky. Samozřejmě je to dané vývojem u některých mladších kluků, kteří jsou v extralize. To jsou věci, na kterých pracujeme. Ať už je to rozšíření tréninků o hokejové dovednosti, nebo rozšíření mentální přípravy. U nás trenérů jde pak i o to, ať mužstvo trochu kryjeme. Rozhodčí vůbec nejsou téma.“

Když ale mluvíte o větrných mlýnech, nemáte obavy, že se to u vašich hráčů obrátí do negativních emocí? V tom smyslu, že mohou získat pocit, že nemá smysl bojovat? Že přijdou dva tři sporné momenty a je po zápase?

„Když si z našich kluků vezmete kohokoliv na rozhovor, tak si nemyslím, že by to tak bylo. Pokud my máme nějakou vlastní teorii nebo motivační věci a interní cíle, tak to jsou všechno věci, které se dějí za dveřmi kabiny. Takhle to určitě není, hledáme chyby především sami u sebe. A víme, že ke spokojenosti nám chybí jedno vítězné utkání z posledních tří venku. Popereme se o body dál, i když je teď sestava taková, jaká je. Takže moje největší přání teď je, ať jsme konečně v kompletu. A bude to dobrý.“