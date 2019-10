Tomášek dal dva góly v oslabení. Od mého příchodu vítězíme, smál se | iSport.cz

Video k článku Olomouc - Sparta Praha: Tomášek se v krátké době trefil podruhé za sebou, 0:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

„Jo, ještě se mi to nestalo. (úsměv) Asi to rozhodlo zápas, takže jsem za to rád. Potřebovali jsme první gól a pak už to od nás bylo dobře pohlídané.“

Hra v oslabení vám osobně vyhovuje?

„Ve Finsku jsem je nehrál, tam na to byli vynikající specialisti, takže jsem musel vzít jinou roli. Tady na mě oslabení nestojí, ale trenér Krupp mi říkal, abych s tím počítal a zvládal buly. Nešli jsme do toho sice s cílem dát gól, ale je dobře, že jsme při nich i nebezpeční. Soupeři se pak přesilovky hrají hůř, když vidí, že ti dva můžou ujet.“

Čím to bylo, že vás Olomouc takhle dvakrát nechala?

„To je spíš otázka na ně, ale první byla výborná akce Buchteleho, kdy jsme jeli dva na jednoho a on mi krásně nahrál. U druhé jsem se zapomněl, protože jsem ztratil hokejku, musel jsem si ji sebrat, ale udělali chybu na naší modré a otočilo se to ke mně. Nebyla to však zas taková šance, jen jsem se do toho opřel a buď to bylo tečované, nebo to Konrád trošku podcenil.“

Po druhé trefě v oslabení na Moře byla vidět deka, že?

„Pak už to od nás bylo velmi zkušené a bez problémů. Párkrát jsme sice něco vyřešili špatně ve středním pásmu, ale Olomouc dělala daleko víc chyb. U nás to už pak bylo spíš o tom, abychom se uklidnili a řekli si, co máme hrát. Míč byl na jejich straně, oni museli, z toho pramenily chyby.“

Jak vám sedí pozice v prvním útoku?

„Sedí, komu by neseděla? Je to zodpovědnost, ale s tím jsem přišel, že chci dostat nějakou roli. Že se mi to povedlo, je jedině dobře, ale my máme takovou sílu, že každý zápas rozhoduje jiná lajna. Nepřikládal bych extra pozornost jen prvnímu útoku, i když je samozřejmě důležité zvládat hru proti top lajnám.“

Poosmé jste vyhráli, sebevědomí stoupá?

„Psychicky je to vynikající. Osm výher je super, člověk pak chce jen sérii udržet. Je na nás vidět, že nepanikaříme. Olomouc na nás sice vletěla, ale pohlídali jsme si to a počkali na své šance. Ale musíme být pokorní, aby nepřišla opačná série.“

Teď vás čeká těžký los: Plzeň, Liberec, Třinec, Kometa...

„Právě proto říkám, že vlna vítězství nám to nevyhraje. Nefunguje to tak, že se takhle kvalitní soupeři porazí sami. Musíme je respektovat, na druhou stranu jsme psychicky v plusu. Může se i nedařit, ale víme, že se zápasy mohou lámat na naší stranu.“

Takže angažmá ve Spartě si zatím užíváte?

„Ze začátku to bylo o zvyku, protože se tady hraje jiný hokej. Chvíli jsem se hledal, body neřešil, protože ty pak přijdou samy. Musel jsem si najít svou práci, abych byl platný.“

A do takové fazony se asi hezky naskakuje...

„Určitě, ale já jsem přišel a ještě jsme neprohráli. (smích) Za to jsem rád, že jsem ještě neokusil porážku, ale nemyslím si, že by ten efekt byl mnou. Ale jo, je to fajn, jinak bych se trápil, že za nějaké porážky můžu třeba já.“

