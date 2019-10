SESTŘIHY: Růžička začal v Hradci prohrou 2:3sn, Sparta i Jágr dál řádí | iSport.cz

Stránský gólem a nájezdem znepříjemnil Růžičkovi premiéru

Východočeši na lavičce s Růžičkou, který se tak vrátil do extraligy a tým povede společně s dosavadním trenérem Tomášem Martincem, začali v Ostravě mizerně. Již za prvních šest minut nabrali dvougólové manko. Domácí nejdříve ve čtvrté minutě využili přečíslení dva na jednoho Stránským a pak překvapil gólmana Mazance švihem nad rameno z pravého křídla ještě Schleiss.

Hosté však zažehnuli naději zavčasu; po 98 sekundách Klíma v rychlém kontru přenechal puk do druhé vlny Perretovi, který ranou k tyči snížil. Vítkovice za stavu 2:1 prohospodařily dvě přesilové hry a krátce po jejich skončení je dokonce zpražil vyrovnávacím gólem Smoleňák, který dostal na křídlo od Koukala kotouč do jízdy a bekhendovým blafákem ošálil Svobodu. Připsal si tak už svůj osmý gól v sezoně.

Ve druhé části už visel ve vzduchu dokonce i obrat. Cingel ve 24. minutě ale minul branku a přesně v polovině zápasu se Svoboda vyznamenal proti dorážkám Klímy a Pavlíka z brankoviště.

Také v třetí části měli hosté k vítězství blíže a vyvíjeli větší aktivitu. Aktivní čtvrtá formace deset minut před koncem zahrozila Perretem i Klímou, ale Svoboda odolal.

Strážce domácího brankoviště pak držel ostravský celek i v prodloužení: nejprve proti Pavlovičovi, pak při tlaku v přesilovce Mountfieldu, kterou ovšem ukončil faulem Smoleňák.

V nájezdech se prosadili jen domácí Stránský a Roman, hosté naopak na Svobodu vyzrát nedokázali a museli se tak spokojit jen s bodem.

Ohlasy trenérů

Jakub Petr (Vítkovice): "Nám vyšel vstup do utkání a to, co nás trápilo v předešlých zápasech, ustoupilo. Pak ale přišlo jedno špatné střídání, situace dva na dva, špatné rozebrání hráčů po přechodu modré čáry, a Hradec srovnal. Máme úseky, kdy se držíme aktivního hokeje, je to ale i o malých bitvách vyhrát souboj hokejku na hokejku. Hradec je ale kvalitní mužstvo. Každý bodový zisk z tohoto zápasu je pro nás úspěchem. Musíme ubojovat i takové zápasy, které nemáme pod kontrolou."

Petr Svoboda (Mountfield HK): "Prvních deset bylo špatných. Mužstvo bylo ještě v autobusu, dostali jsme dva rychlé góly. Ale dokázali jsme to srovnat. Od druhé třetiny jsme trochu přidali v bruslení a pohybu a bylo to znát. Dostávali jsme soupeře pod tlak, i ve třetí třetině jsme měli spoustu šancí. S respektem k soupeři říkám, že jsme měli vyhrát. Bohužel šance jsme neproměnili."

SESTŘIH: Vítkovice - Mountfield HK 3:2sn. Stránský kouči Růžičkovi překazil premiéru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:22. Š. Stránský, 05:18. Schleiss, 65:00. Š. Stránský Hosté: 06:56. Perret, 16:34. Smoleňák Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Gregorc, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Výtisk (C), Trška, Černý – Schleiss, O. Roman (A), Baláž – Lakatoš, Š. Stránský, P. Zdráhal (A) – E. Němec, R. Veselý, Mallet – Kurovský, Werbik, Guman. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Linhart, Zámorský, Cibulskis, Nedomlel, Rosandić, F. Pavlík, Šalda – Červený (A), Rákos, Smoleňák (C) – R. Pavlík (A), Cingel, Vincour – M. Chalupa, Koukal, Jergl – Perret, Klíma, Paulovič. Rozhodčí Šír, Bejček – Jindra, Klouček Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 852 diváků

Proti Bruslařům se činil francouzský legionář

Utkání kvůli dopravním komplikacím Mladé Boleslavi začalo s desetiminutovým zpožděním. Možná i proto zvládli první třetinu daleko lépe domácí. Jejich prvnímu výraznějšímu tlaku ještě devatenáctiletý debutant v brance Bruslařů Haas odolal. V šesté minutě už ale kapituloval. Kotouče se ve vlastním oslabení zmocnil Claireaux, když mu ho pak vrátil Köhler, ozdobil zblízka svou domácí premiéru za Berany gólem.

Francouzský útočník s reprezentačními zkušenostmi figuroval také u dalších důležitých momentů zápasu. Poté, co jej podrazil Musil, hrál Zlín přesilovku. Během ní zcela volného Claireauxe našel z pravého kruhu Honejsek a Haas puk mezi svými betony pouze ztlumil, ale nezastavil.

Posila Svobodova týmu mohla dokonce zkompletovat hattrick, Haas ale proti ráně z pravé strany dokázal úspěšně zakročit. Daleko víc se juniorský gólman vyznamenal proti Šlahařovi, jenž mířil k levé tyči. Situaci ještě přezkoumával videorozhodčí, jeho verdikt skóre nezměnil.

Na začátku druhé třetiny si Čiliak poradil se skákavým bekhendovým pokusem, Mladoboleslavští se tak snížení nedočkali. Krátce před polovinou duelu naopak potřetí udeřil po pohledné akci čtvrtého útoku Zlín: Fryšara se protáhl na pravou stranu, předal Popelkovi a jeho přesnou zadovku uklidil do sítě najetý Dufek.

Hosté zahrozili Dlapou, jehož dělovku od modré čáry Čiliak kryl. Nedlouho před přestávkou Berani podruhé skórovali v přesilovce. Šlahařovo nahození tečoval k tyči Jeglič a připsal si první trefu v novém působišti. Na druhé straně se pokusil odpovědět Zbořil, Čiliak se však na přední tyči překvapit nenechal.

Ve třetím dějství vsadili Moravané na pozornou obranu a Středočechy k ohrožení své branky pouštěli jen sporadicky. Do jedné z mála šancí Mladé Boleslavi se dostal Zbořil a přestřelil. Zlínské vedení mohl navýšit Jeglič, nahrávku Hermana však z mezikruží ve svůj druhý gól v utkání nepřetavil. Ferencovu "jedovku" zase vyrážečkou vytáhl mimo Haas, který si poradil také se závarem, který rozpoutali Šlahař, Jeglič a Herman.

Ohlasy trenérů

Robert Svoboda (Zlín): "Jsme rádi, že jsme domácí zápas zvládli. Pochvalu zaslouží celý tým; předvedl stejný přístup a nasazení jako v Hradci. Prezentovali jsme se maximální obětavostí. Uklidnil nás první gól ve vlastním oslabení, pak tam byla řada pozitivních věcí, na kterých se dá stavět. Jsme rádi také za Čiliakovu nulu. Se skvělou fanouškovskou podporou jako při tomto utkání se dá vytvořit velmi dobré domácí prostředí, které nám může pomoci."

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Výsledek 4:0 pro Zlín je jednoznačný. Soupeř byl lepší, důraznější a zaslouženě vyhrál."

SESTŘIH: Zlín - Mladá Boleslav 4:0. Berani si v pohodlném zápase došli pro vítěství

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:25. Claireaux, 07:39. Claireaux, 29:04. Dufek, 38:08. Jeglič Hosté: Sestavy Domácí: Čiliak (Huf) – Freibergs, Ferenc, Řezníček, Nosek (A), Žižka (C), Buchta, Gazda – Kubiš (A), P. Sedláček, J. Ondráček – Köhler, Claireaux, Honejsek – Herman, Jeglič, Šlahař – Dufek, Fryšara, Popelka. Hosté: Haas (Krošelj) – Ševc (A), Kurka, Hrbas, Fillman, Dlapa, Pláněk, Klikorka – Skalický, Zbořil, Vondrka (C) – Pabiška, Cienciala, Klepiš – R. Zohorna, P. Musil, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Kubičík, Stano – Lederer, Gebauer Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 4390 diváků

Jágrových 1+1 na výhru nestačilo

Litvínov vedený koučem Jiřím Šlégrem, jehož rezignaci v úterý nepřijalo představenstvo klubu, nastoupil už s bekem Tomášem Pavelkou. Ten přišel ve středu na hostování ze Sparty a v první obranné dvojici nahradil Karla Kubáta, který byl z výkonnostních důvodů vyřazen ze sestavy.

Už po 13 sekundách putoval na trestnou lavici hostující Hübl, ale Zikmund dvě šance po Jágrových přihrávkách nevyužil, přičemž při té druhé měl před sebou odkrytou branku. Na druhé straně měl možnosti Hübl jak při hře v plném počtu hráčů, tak i při Lakosově vyloučení.

Při Douderově trestu nejdříve Godla kryl Jarůškův pokus v přečíslení v oslabení a ve 14. minutě už domácí početní výhodu zužitkovali. Réway našel z levé strany z rohu na pravém kruhu Jágra, který skóroval v šestém z posledních sedmi zápasů a zaznamenal za toto období sedmý gól. Hosté potom nevyužili dlouhou přesilovku včetně 36 sekund v pěti proti třem. Před první pauzou ještě po průniku nepřekonal Honzíka bekhendem domácí Valský.

V úvodu druhé části více hrozili hosté, ale zvýšit mohl Hajný, který ale v úniku přestřelil. V 27. minutě Litvínov během 19 sekund stav otočil. Nejdříve se odrazil Válkův zblokovaný pokus na levý kruh k Jánošíkovi, který trefil protější horní roh Godlovy branky. Vzápětí Godla stihl ještě Kašparovi v úniku vypíchnout puk, Myšák ale z dorážky snadno skóroval.

Kladno se sice tlačilo za vyrovnáním, ale větší možnosti měli hosté. Kladenský gólman kryl Gerhátovu šanci i dvě Heltovy příležitosti. V závěrečném dějství si Godla poradil s Jarůškovou ranou, Litvínov se ubránil při dalším trestu kladenského odchovance Doudery.

V 53. minutě se Kladno dočkalo vyrovnání. Po soubojích Zikmunda a Jágra před brankovištěm se dostal puk na pravý kruh ke Stachovi, který překonal Honzíka. Prodloužení neodvrátil před koncem třetí třetiny Lukeš, který po kombinaci po Petružálkově přihrávce nestihl dotáhnout blafák.

V nastavení rozhodl Petružálek, který zůstal sám před Godlou a vstřelil vítěznou branku.

Ohlasy trenérů

David Čermák (Kladno): "První třetina z naší strany nebyla špatná, měli jsme tam ještě nějaké další šance, které jsme neproměnili. Bohužel to bylo jenom 1:0. Celou druhou třetinu jsme hráli velmi špatně. Pustili jsme se do hry nahoru a dolů. To proti Litvínovu, který vždycky měl a má výborné brejkové hráče, nejde. Nedobruslili jsme dvě situace a Litvínov to hned proměnil. Měli jsme štěstí, že nás tam Denis (brankář Godla) podržel při dalších šancích. V poslední třetině jsme to chtěli srovnat, povedlo se nám to. Prodloužení je vabank. Udělali jsme tam chybu, chtěli jsme vypíchnout puk a jít do brejku a soupeř to potrestal."

Jiří Šlégr (Litvínov): "My jsme na tuto výhru čekali, abychom se někam posunuli. Utkání s diváckou kulisou bylo fantastické. Nechali jsme v první třetině chvíli volného Jardu (Jágra) a on nás za umístěnou střelou potrestal. Prohrávali jsme, ale řekli jsme si v kabině, že hra vůbec není špatná, ale musíme přidat a zatlačit, že přijde jedna střela a můžeme otočit výsledek. To se nám taky povedlo. Myslím, že jsme přestříleli soupeře ve druhé třetině 17:7 a dali jsme z toho dvě branky. Kdybychom dali ještě jednu, tak by možná zápas v naší moci. V poslední třetině jsme si nechali dát branku, která srovnala skóre. V prodloužení je to vabank a může se tam stát cokoliv. Jsme za vítězství rádi. Chci vyzdvihnout všechny kluky, protože poté, co se událo v Litvínově za poslední dny, tak táhli opravdu za jeden provaz, šlapali a dnes si výhru zasloužili. I když je za dva body, tak je pro nás důležitá."

SESTŘIH: Kladno - Litvínov 2:3p. Verva přetlačila Rytíře v prodloužení, rozhodl Petružálek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:14. Jágr, 52:15. Stach Hosté: 26:22. Jánošík, 26:41. Myšák, 61:28. Petružálek Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Zelingr, Lakos, Barinka, Romančík – Jágr (A), Stach, Zikmund – Valský, T. Kaut (A), Réway – J. Strnad (C), Machač, Redlich – Hajný, Melka, O'Donnell – Š. Bláha. Hosté: Honzík (Janus) – T. Pavelka, Jánošík (A), Ščotka, Baránek, L. Doudera, Štich – F. Lukeš, V. Hübl (A), Válek – Jarůšek, M. Hanzl, Petružálek – Kašpar (C), Gerhát, Myšák – Trávníček, Helt, Jurčík – Zygmunt. Rozhodčí Hradil, Šindel – Pešek, Malý Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4 589 diváků

Zaťovič a spol. smetli Dynamo a udrželi se vrcholu

Kometa i v dnešním zápase potvrdila, že s Pardubicemi se jí daří: bodovala s nimi pojedenácté v řadě a z toho osmý zápas vyhrála. Ke třem bodům nakročila už po 24 vteřinách, kdy Zaťovič vysunul Kucseru, jenž nájezd od modré bezpečně proměnil.

Gól vnesl do hry Komety pohodu, její hráči dobře napadali, výborně bruslili a vytvářeli si další příležitosti. Jedinou šanci na vyrovnání měl v první třetině Blümel, ale Vejmelku nepřekonal.

Naopak poprvé se mezi brněnské střelce zapsal Svačina, když zblízka zužitkoval Plekancovu přihrávku zpoza branky. Ideální třetinu z brněnského pohledu dokončil bombou od modré do horního růžku pardubické branky obránce Pyrochta, rovněž první trefou v brněnském dresu.

Po první přestávce sáhly Pardubice ke změně brankáře, ale především zvýšily útočnou aktivitu. Nikoli však produktivitu; co prošlo přes pevnou obranu Brna, to pochytal opět výborný Vejmelka, který zmařil zejména příležitosti Látala a Tybora. Kometě pak stačila přesilová hra k navýšení náskoku. Téměř dvouminutové obléhání Štěpánkovy branky ukončila rychlá kombinace a přesná střela Jakuba Orsavy.

Hosté ani přes čtyřgólové manko nesložil zbraně, jenže Kometa uhájila prostor před Vejmelkou a profesorským výkonem dospěla pohodlně k vítězství, které navýšil v přesilové hře kapitán Zaťovič. O třetí čisté konto v sezoně přišel brněnský gólman osm minut před koncem při přesilovce Pardubic.

Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (Kometa): "Úvod byl z naší strany parádní, byla tam koncentrace, dávali jsme parádní góly. Od druhé třetiny se hra srovnala, nebrali jsme moc v potaz, že Pardubice jsou nebezpečné v útočné fázi. Podržel nás Karel Vejmelka a troufnu si říct, že roste do reprezentační formy. Díky němu jsme udrželi nulu, vpředu jsme si pomohli přesilovkou. Třetí třetina byla rozkouskovaná, ale vítězství jsme si udrželi. Snad jsme udělali radost i divákům."

Petr Čáslava (Pardubice): "Vstup do zápasu byl dnes šílený. Hned v prvním střídání jsme dostali gól a tím jsme určili ráz tohoto duelu, v němž jsme od první třetiny byli všude o krok později."

SESTŘIH: Kometa Brno - Pardubice 5:1. Lídr tabulky jasně přehrál Dynamo a připsal si pátou výhru v řadě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:24. Kucsera, 10:44. Svačina, 17:44. Pyrochta, 31:26. Orsava, 48:40. Zaťovič Hosté: 52:06. Tybor Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Svozil, O. Němec (A), Gulaši, Pyrochta, Štencel, Bartejs, Malec – Zaťovič (C), P. Holík, Kucsera – Plášek ml., Plekanec (A), L. Horký – Orsava, Hruška, Lev – Svačina, Kusko, Jenyš. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – Holland, Eklund, Ivan, J. Kolář (C), J. Zdráhal, Mikuš (A) – Tybor, R. Kousal, Mandát (A) – Hovorka, Harju, Látal – Blümel, J. Kloz, Kusý – Matýs, Pochobradský, Machač – D. Kindl. Rozhodčí Jeřábek, Veselý – Rampír, Rožánek Stadion DRFG arena Návštěva 7258 diváků

Bednář vychytal první nulu v extralize

Hosté do utkání výborně vstoupili a už po 42 vteřinách se radovali z rychlého vedení. Po Grígerově přihrávce propálil Schwarze výstavní ranou Flek. Liberečtí mohli bleskově odpovědět v přesilové hře, Birner ale před odkrytou brankou trefil pouze tyč. S další velkou šancí Krenželoka si pak poradil Bednář. Na druhé straně zahrozil Flek, také Schwarz se blýskl povedeným zákrokem. V polovině první třetiny měl obrovskou příležitost Šmíd, Bednář ale vytáhl další skvělý zákrok. Bílí Tygři se nadále tlačili za vyrovnáním a vytvořili si celou řadu šancí, Bednář však odolával.

Na začátku druhé části byla Energie blízko druhého gólu, Emingerovu tečovanou střelu ale s vypětím všech sil zlikvidoval Schwarz. Domácí byli poté častěji na kotouči, Karlovarští ale hrozili z rychlých brejků. Fleka s Kohoutem však vychytal Schwarz. Na opačné straně si Bednář poradil s šancemi Filippiho a Hudáčka. V závěru druhé dvacetiminutovky hráli Západočeši přesilovku. Přestože se dlouho nemohli usadit v útočném pásmu, nakonec se radovali z druhého gólu. Šenkeříkovu nabídku chytře tečoval až za Schwarzova záda dobře postavený Gríger.

Energie byla při chuti a ve 45. minutě v početní výhodě zvýšila již na rozdíl tří branek. Flekovu střelu ještě dokázal Schwarz vyrazit, proti Grígerově dorážce už byl ale bezmocný. Naději mohli Severočechům vrátit Filippi s Hudáčkem, kteří se při vlastním oslabení řítili sami dva na Bednáře, mladý karlovarský talent ale předvedl další fantastický zákrok. Liberečtí se snažili i nadále, hosté si ale v klidu hlídali náskok. V samém závěru ještě liberecký kouč Augusta sáhl ke hře bez brankáře, na konečných 0:4 ale pečetil trefou do opuštěné branky Mikúš.

Talentovaný maskovaný muž Energie vychytal proti Bílým Tygrům své první čisté konto v Tipsport extralize.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): "Dostali jsme rychlý gól, neřekl bych ale, že nás nějak výrazně rozhodil. První třetina se nám herně povedla, bohužel jsme naši převahu nevyjádřili gólově. Ve druhé třetině jsme nevyužili přesilové hry a v závěru nám soupeř v přesilovce sám odskočil. První a druhá třetina rozhodla, ve třetí třetině už to z naší strany byla trochu křeč. Hrozně moc jsme chtěli dát gól, bohužel nám tam nic nespadlo a soupeř hrál navíc velmi obětavě."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Povedl se nám start do utkání, dali jsme rychlý šťastný gól. Poté jsme se však dostali pod obrovský tlak domácích a jen se štěstím a díky velké obětavosti jsme přečkali sérii tří oslabení. Vedle výkonu Jana Bednáře, který nás výrazně podržel, to byl jeden z klíčových momentů. Dalším rozhodujícím faktorem byly přesilové hry, ve kterých jsme dnes byli lepší než Liberec. Využili jsme hned dvě, což nás posunulo ke třem bodům."

SESTŘIH: Liberec - Karlovy Vary 0:4. Tygry rozprášila první formace hostů, dva góly dal Gríger

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 00:42. Flek, 37:55. Gríger, 44:38. Gríger, 59:45. T. Mikúš Sestavy Domácí: Schwarz (Peters) – Šmíd (A), T. Hanousek, Kolmann, Knot, Havlín, Graborenko, Kotvan – Birner (A), Bulíř, L. Hudáček – Marosz, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – J. Vlach, A. Musil, M. Zachar. Hosté: Bednář (F. Novotný) – Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák (A), Eminger, M. Rohan, D. Mikyska – Flek, Gríger, T. Rachůnek (A) – O. Beránek, T. Mikúš, V. Polák – Kohout, T. Knotek, Křemen – Vondráček, Skuhravý (C), Koblasa. Rozhodčí Lacina, Pražák – Zíka, Ganger Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 148 diváků

Tomášek vykolejil Konráda dvěma góly v oslabení

Domácí vstoupili do utkání velmi aktivně a Machovský musel být od úvodních minut v pozoru. Nejvíce ho prověřila třetí olomoucká formace, proti které musel hned ve třetí minutě několikrát zasahovat při závaru před brankou. Třetí domácí pětka byla také u dalších dvou šancí, ale ani Olesz z bezprostřední blízkosti Machovského překonat nedokázal. Velmi přesný byl také domácí brankář Konrád, který Olomouc podržel zejména při šancích Buchteleho a Košťálka. Těžkou situaci musel řešit také těsně před koncem první třetiny, kdy Ďalogovu střelu dorážel Pech těsně mimo.

Velkou šanci otevřít skóre měla Olomouc při čtyřminutové přesilovce po dvou faulech Smejkala. Paradoxně však ve vlastní přesilové hře hned dvakrát inkasovala, když se v obou případech prosadil Tomášek. Nejdříve Buchtele vyvezl puk z vlastní třetiny a nachystal ho Tomáškovi před téměř odkrytou branku. Krátce poté Tomášek překvapil Konráda pokusem ze strany a zajistil svému týmu dvoubrankové vedení.

Korigovat nepříznivý stav se několika nebezpečnými střelami pokoušel domácí Irgl, Machovský ale předvedl dobré zákroky a puk za svá záda nepustil. Radovali se naopak opět hosté, když první přesilovku Pražanů v zápase využil Řepík. Olomouc po třetí brance vystřídala brankáře a nově příchozí Lukáš hned musel zasahovat proti dalším šancím hostů.

Také Řepík mohl ve třetí třetině přidat svoji druhou branku, ale jeho střelu zastavila tyč olomoucké branky. Sparta byla nadále nebezpečná a domácí od další branky zachránil skvělý zákrok Lukáše, který vytáhl proti Pechovi v úniku tří proti jedinému bránícímu hráči. Další přečíslení tří proti jednomu už ale Sparta využila a čtvrtou její branku přidal po Kudrnově přihrávce Sukeľ. Hostující brankář Machovský za svá záda naopak žádný puk nepustil a udržel čisté konto.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): "V první třetině jsme začali dobře a měli jsme dobrý pohyb. Vytvořili jsme si i nějaké šance. Dá se ale říct, že tou čtyřminutovou přesilovkou jsme si dnes prohráli zápas. Poté už jsme se do toho nedostali, byla to taková křeč. Místo toho, abychom tou přesilovkou zápas sami rozhodli, tak jsme si ho tam prohráli. Ve třetí třetině jsme do toho měli víc jít, takto hrát nemůžeme. Nejsme spokojení s tím, jak jsme se pak prezentovali a musíme se v dalším zápase zlepšit. Máme sice zraněné nějaké hráče, ale to tak v sezoně bývá. Musí za to vzít zase někdo další. Dnes to tam ale nebylo."

Uwe Krupp (Sparta): "Se vším respektem jsme dnes byli připravení na velmi těžké utkání. Olomouc je dobře pracující tým, jemuž trenéři ordinují agresivní styl hokeje. Bylo pro nás důležité zůstat ve hře po první třetině. Když je stav remízový nebo prohráváte o gól, tak jste stále ve hře. Dokázali jsme zablokovat několik střel a dobře chytal Machovský. Vstřelit dvě branky v oslabení se nestává tak často a samozřejmě to byl rozhodující moment utkání. Tomášek je důležitou částí našeho týmu a podává na pozici centra skvělé výkony. Důležitá byla také další branka v přesilové hře na 3:0, po níž jsme získali sebevědomí. Olomouc poté musela otevřít hru, což nám dávalo více prostoru v útočné třetině. Odehráli jsme dnes dobré utkání, které nám vyhrály naše speciální formace."

SESTŘIH: Olomouc - Sparta Praha 0:4. Osmou výhru v řadě vystřelil dvěma góly v oslabení Tomášek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 25:29. Tomášek, 27:07. Tomášek, 32:44. Řepík, 48:31. Sukeľ Sestavy Domácí: Konrád (33. Lukáš) – Ondrušek (A), Jaroměřský, Vyrůbalík (C), Škůrek, Švrček, Dujsík, Valenta – Klimek, Kolouch, Irgl – Hecl, Skladaný, V. Tomeček – Burian, Nahodil, Olesz – Bambula, Handl, Kořenek. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Ďaloga, Jurčina, Kalina, Blain, Polášek (A), Košťálek, Tomáš Dvořák – Řepík (C), Tomášek, Smejkal – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Dočekal, V. Růžička, Rousek – Buchtele, Pech (A), Forman. Rozhodčí Hejduk, Mrkva – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4639 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Brno 13 9 1 1 2 38:27 30 2. Sparta 13 6 4 1 2 54:33 27 3. Třinec 14 7 1 2 4 51:38 25 4. K. Vary 14 7 1 1 5 45:39 24 5. M. Boleslav 13 6 2 1 4 40:32 23 6. Mountfield 14 6 1 1 6 40:41 21 7. Plzeň 11 6 0 1 4 41:35 19 8. Liberec 12 5 2 0 5 47:49 19 9. Vítkovice 14 4 2 2 6 33:45 18 10. Olomouc 13 4 1 2 6 24:36 16 11. Litvínov 13 3 1 2 7 34:41 13 12. Kladno 12 3 1 2 6 37:48 13 13. Pardubice 13 4 0 1 8 28:40 13 14. Zlín 13 4 0 0 9 38:46 12 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

