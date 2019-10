Štich v Kladně hlídal Jágra: Chcete mu vzít puk? Musíte jít do těla | iSport.cz

Tým z Litvínova během 19 sekund druhé třetiny otočil skóre, sahal po třech bodech, nakonec si odvezl dva za výhru 3:2 v prodloužení. Jaromír Jágr se proti němu střelecky prosadil, ale neměl lehký život. Znepříjemňoval mu ho hlavně David Štich, který si bral kladenského vůdce do parády. „Když ho chcete odstavit od puku, musíte mu hrát do těla,“ líčil řízný bek, který navíc u Rytířů působil.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:14. Jágr, 52:15. Stach Hosté: 26:22. Jánošík, 26:41. Myšák, 61:28. Petružálek Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Zelingr, Lakos, Barinka, Romančík – Jágr (A), Stach, Zikmund – Valský, T. Kaut (A), Réway – J. Strnad (C), Machač, Redlich – Hajný, Melka, O'Donnell – Š. Bláha. Hosté: Honzík (Janus) – T. Pavelka, Jánošík (A), Ščotka, Baránek, L. Doudera, Štich – F. Lukeš, V. Hübl (A), Válek – Jarůšek, M. Hanzl, Petružálek – Kašpar (C), Gerhát, Myšák – Trávníček, Helt, Jurčík – Zygmunt. Rozhodčí Hradil, Šindel – Pešek, Malý Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4 589 diváků

V případě neúspěchu jste mohli spadnout na dno. Mysleli jste na to?

„Nesoustředili jsme se na tabulku, ale prostě jsme chtěli vyhrát. Mělo to být za tři body, máme dva, ale aspoň, že ty. Odjíždíme vítězně. Řekli jsme si, že musíme chodit jednoduše do brány, tlačit se tam. Z toho padly oba góly v prostřední části. Poprvé se to odrazilo, střela, gól. Podruhé jsme šli do úniku a hráč přijel a Mišel (Jan Myšák) to tam dorazil. Říkáme si, jak hrát, snažíme se to plnit. Nebylo to stoprocentní celý zápas, ubojovali jsme to, ale bylo vidět nejvíc, co chceme hrát.“

Bylo to ubojované i proto, že šlo o hodně?

„Končí první čtvrtina, potřebujeme sbírat body. Každý zápas jdeme na vítězství a chceme je urvat. V tabulce se to dole srovnalo, sem tam se na ni podíváme, ale víc to neřešíme. Musíme se soustředit na náš tým, na svoje výkony, abychom vyhrávali.“

Co se stalo, že nakonec museli do prodloužení?

„Nedali jsme o ten gól navíc v normálním čase. Osmnáct vteřin před koncem to Frantovi Lukešovi skočilo přes hokejku před prázdnou bránou. Tři body z toho nejsou, jsou dva, ale my jsme rádi. Další zápas do toho půjdeme tak, jako jsme tentokrát skončili.“

Znamenal pro vás zápas něco víc i z toho důvodu, že jste v Kladně v předminulé sezoně hrál?

„Já to tak neberu. Působil jsem tady, Kladno pak postoupilo do extraligy a prostě proti němu hraju. Jako proti každému jinému mužstvu.“

V zápase jste měl několik tvrdších střetů s Jaromírem Jágrem. Byl to záměr ho vyvézt z míry?

„Jak mu chcete vzít puk? On má dvoumetrovou hokejku, je šikovný, ruce má pořád rychlé. Když ho chcete odstavit od puku, musíte mu hrát do těla. Měl jsem zabránit, aby dal gól, a chodil do těla.“

Byl z toho rozladěný, říkal něco?

„Ne. Je to profesionál a ví, jaký je hokej. Klobouk dolů, co dokázal a co pořád předvádí. Ale nebudeme kolem něj chodit v rukavičkách. Kolem nikoho. Myslím, že on to bere sportovně a jako profík. Hokej je kontaktní a tvrdý sport.“

Během druhé třetiny se jednou ztěžka vracel na střídačku právě po střetu s vámi u mantinelu. Ale nic tak ostrého to nebylo, aspoň se zdálo…

„Nebyl to žádný extra hit. On mě vzal hokejkou na vidle, oba jsme ztratili rovnováhu a spadli. Mých sto deset kilo spadlo na něj, trošku blbě jsem ho přimáčknul k ledu. Nevím, co se mu stalo a při dalším střídání šel zase na plac. Takže asi nic vážného.“

