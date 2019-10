Hradec si sedá pod vedením Růžičky. Už to chce jen klid, říká Zámorský | iSport.cz

Střídavé výkony, občas výhry, občas prohry. Hradec Králové se po vítězství v Liberci usadil na šestém místě tabulky, u Bílých Tygrů vyhrál poprvé v historii za tři body. „Chtěli jsme, aby se všech 20 chlapů soustředilo, abychom nedělali zbytečné chyby a soupeř nám neujížděl. To je přesně liberecká hra: valit to, přečíslovat. Dávali jsme si pozor, poctivě jsme bránili,“ komentoval průběh Marek Mazanec.

Domácí padli popáté v řadě, na jejich výkonu ale podle gólmana Východočechů rozdíl znát oproti prvnímu vzájemnému zápasu (Liberec v Hradci vyhrál 6:3) nebyl. „Rozdíl byl hlavně na naší straně. Nehráli jsme tak vabank. Trpělivě jsme bránili, blokovali střely a čekali, co vyplave na druhé straně, což byl zásadní rozdíl,“ pokračoval Mazanec. „Spolupráce s obránci a útočníky v našem obranném pásmu se lepší, kluci mi hodně pomáhali.“

Hosté přežili i závěrečný tlak domácích. „Liberec je hrozně nebezpečný v tom, že hází puky odevšud. Z rohu i od modré posílají puk dvacet čísel nad ledem, což je pro gólmana nepříjemné, buď mě to trefí, nebo ne. Tentokrát většinou naštěstí jo,“ pokračovala hradecká jednička.

SESTŘIH: Liberec - Mountfield HK 2:3. Trenér Růžička slaví první výhru na hradecké lavičce

„Výhra je důležitá, každý bod má cenu zlata, tabulka se natěsnala. Musíme body v úterý potvrdit, ale Liberec je kvalitní mančaft. Když něco podceníte, hned se to vrátí. Poslední tři roky hrají stejně, mají pokaždé velmi kvalitní tým hlavně směrem dopředu. Jsem rád, že jsme byli o gól šťastnější,“ přiznal Petr Zámorský.

Hostující obránce rozsekl na pohled vyrovnaný duel v 52. minutě přesnou ranou z druhé vlny, trefil se poprvé v sezoně. „Měli jsme za cíl urvat tři body, bylo nám jedno jak. Jsme za výhru rádi,“ řekl po zápase. Jak se zapojil do trenérského štábu Vladimír Růžička? „Je to hodně čerstvé, trenéři se doplňují. Když něco jeden má, druhý ho doplní. Žádný problém není. Máme silný trenérský štáb, soupeř je vždy rozebraný do detailu, což nás těší. Teď už to chce jen klid na ledě, aby se vše ubralo směrem, jakým má,“ pokračoval Zámorský.

„Zatím bych neřekl, že se nějak měnily tréninky. Růža přišel dvakrát, víceméně nechal vést trénink pana Martince. Bylo to stejné, jde o takové rozkoukávání,“ pokračoval hradecký zadák. „Je každopádně další velmi zkušený borec, co má za sebou brutální historii. Jsme rádi, že ho tu máme, může nám jedině pomoct,“ dodal.

Jak bude vypadat klasické zapojení „nové posily“ si netroufal odhadovat. „Není to úplně v mé kompetenci. Uvidíme, co se bude dít dál. Máme zkušené trenéry, každý má k tématu co říct. Oba jsou inteligentní, super koučové. Myslím, že to bude dobré.“

Pro brankáře Mazance se nemění vůbec nic. „Mám trenéra gólmanů, který je pro mě důležitý. Nechci být hnusný, nebo bez respektu k trenérům, ale co říkají hráčům v kabině, jde mimo mě. Soustředím se před zápasem jen na sebe.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:44. L. Hudáček, 55:42. Birner Hosté: 22:07. M. Chalupa, 38:12. Koukal, 51:09. Zámorský Sestavy Domácí: Schwarz (Peters) – Knot, Šmíd (A), T. Hanousek, Kotvan, Kolmann, Havlín – L. Hudáček, Bulíř, Birner (A) – Lenc, Filippi, M. Zachar – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – D. Špaček, A. Musil, J. Vlach – Průžek. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Linhart, Zámorský, Cibulskis, Nedomlel, Rosandić, F. Pavlík, Šalda – Červený (A), Rákos, Smoleňák (C) – R. Pavlík (A), Cingel, Vincour – M. Chalupa, Koukal, Jergl – Perret, Klíma, Paulovič. Rozhodčí Hodek, Sýkora – Gerát, Hynek Stadion Home Credit Aréna, Liberec Návštěva 7 158 diváků