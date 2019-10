Peprná hádka po derby! Poslal jste mě do p**e, od teď si vykáme, řekl Moták | iSport.cz

Začalo to celkem nevinně. Vítkovický kouč Jakub Petr se posadil před novináře a spokojeně hodnotil dvoubodovou výhru z atraktivního derby. „Odjakživa jsem fanouškem Vítkovic a Baníku a poprvé jsem se cítil jako fotbalový trenér. Podpora byla výborná, jen škoda, že taková není v domácím prostředí,“ pochvaloval si atmosféru, o kterou se staralo i několik stovek příznivců z Ostravy.

Pak však přišel dotaz na zákrok Petra Strapáče, který hokejkou poslal k zemi hostujícího Tomáše Černého. Hůl mířila do úst, vítkovický bek musel opustit led až za pomocí nosítek. Jenže rozhodčí to jako faul neposoudili a Mora hned za pár sekund využila situace a díky brance Zbyňka Irgla zvýšila skóre na 2:0.

„Rozhodčí to nemohli vidět, nic jim nevyčítám, ale jinak to bylo bezkouláctví. Nebylo to jen dnes, není to náhoda. Byl to záměr od prvního střídání. V Americe se tomu říká evropská měkkota. On (Strapáč) to udělal to předminule Výtiskovi, přitom se známe z Ostravy, protože fluktuace mezi těmito dvěma týmy je velká,“ uvedl trenér Vítkovic Jakub Petr, jehož mančaft se nakonec z nepříjemnosti oklepal, otočil stav a nakonec rozhodl v prodloužení.

Nato měl utkání zhodnotit jeho olomoucký kolega Zdeněk Moták. Jenže slova mířila úplně jinam než směrem k samotnému derby: „Existuje elementární trenérská kolegialita nebo alespoň slušné chování. Jestliže, vážený pane kolego, nezvládáte svou práci a nazýváte mě dámským přirozením, tak na to nejsem zvyklý.“

Petr zvedl obočí, kroutil hlavou a okamžitě reagoval: „Co to tady taháš? Já mám magisterské vzdělání a procestoval jsem svět.“

„Tím se chvástáte, nebo si stěžujete?“ odpověděl Moták.

„Zdeno, a my si vykáme? Na co si hraješ? Na profesora? Vůbec se ti nebudu omlouvat, patří to do sportu. Když vy, novináři, půjdete hrát fotbal, tak se taky pošlete do prdele, ale za dvě hodiny si dáte pivo a zasmějete se tomu. Nechápu, že to někdo tahá ven na tiskovou konferenci,“ pokračoval viditelně naštvaný Petr.

Moták emoce držel na uzdě, přesto se dál nebál bavit o ožehavém tématu: „Ano, ode dneška si vykáme. A já jsem tě nechal domluvit. Nebo vás nechal domluvit. Takže buďte tak laskav, pane, a nechejte mě domluvit. Svým hráčům a kamarádům někde můžu nadávat, ale takhle? To nechci a nedovolím, možná na to existuje nějaká diagnóza. Renomovaný odborník by vám na to třeba něco předepsal.“

V tu chvíli Petr vstal a chtěl odejít do autobusu. Když však novináři položili další otázku, znovu si sedl a rovněž i on mluvil na rovinu: „Byla to výměna názorů, které se v hokeji stávají, ale kolega Moták to vytáhl. Potkáváme se v Ostravě, třeba se postupem času o tom pobavíme jinak, ale to tady nepatří. Víte, v Břeclavi (na trenérském semináři) se bavíme o nějaké hokejové kultuře, tak Šidlík minule odvolá faul a my dostaneme vyrovnávací gól...“

„Počkejte, je rozdíl mezi kulturou na ledě a kulturou mezi střídačkami. Příteli, abyste mě poslal do pi*e, to fakt ne. Tohle nebyla výměna názorů,“ zvedl poprvé hlas i Moták

Olomouc - Vítkovice: Irgl zvýšil na 2:0. Gólu předcházel zákrok na Černého, po němž byl hostující bek odnesen na nosítkách

Černý musel do nemocnice. Snad si pro něj hned pojedeme, doufá Petr

Vyhrocenou situaci se snažil uklidnit olomoucký tiskový mluvčí, ale nepovedlo, protože Petr opět odpovídal: „Televize nás třeba minule požádala o vyjádření k návratu Vladimíra Růžičky, a kolik trenérů se vyjádřilo? Všichni víme, jak se na střídačce chová, ale to nepatří do médií. Je to můj vzor. Ale ty to tady taháš! No nic, s kolegou, se kterým si ode dneška vykáme, souhlasím v hodnocení zápasu. U Tomáše Černého ještě nevíme jeho stav, ale vypadá to na otřes mozku. Snad si ho brzy z nemocnice vyzvedneme,“ doufal.

V závěru nejakčnější tiskové konference od návratu Mory do extraligy se domácí kouč zastavil nad zákrokem Strapáče: „Faul to byl. Vítkovický klučina (Černý) tam šel rukama nahoru, ale Strap byl silnější a strčil mu to do ksichtu. Nebo do tváře, abych se vyjadřoval slušně, i když nejsem magistr. Ve hře jsem to bohužel nezaregistroval, až teď ze záznamu. Pokud to někdo viděl už ve hře, je velikánský hokejový odborník, který vidí všechno před sebou i za sebou,“ uzavřel.

Důrazný forvard Strapáč, kterého vzápětí po střetu vyzval k bitce vítkovický Dominik Lakatoš, celou situaci z 37. minuty komentoval následovně: „Abych pravdu řekl, neviděl jsem to, Soustředil jsem se na to, že budu hrát puk nohou. První moment jsem byl přesvědčený, že to nebyla faul. Ale v průběhu zápasu jsem zaslechl, že tam byla hokejka. To mě mrzí. Vzít zpátky už to nemůže. Nevím, jestli to byla karma, že nám to potom otočili. Bohužel, je to tak, jak to je a zpátky už to nevezmu. Doufám, že se mu nic nestalo.“

On, Rostislav Olesz i Zbyněk Irgl si od početného hostujícího sektoru navzdory ostravské minulosti po zbytek duelu vyslechli nadávky nejhrubšího zrna.

„Nejsem tak bohatý na to, abych ten zákrok mohl okomentovat. Nepřísluší mi to,“ dodal brankář Ostravských Miroslav Svoboda.

Tohle derby mělo grády...

