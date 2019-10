Werbik se poprvé trefil. Proti „svému“ Zlínu. Dlouhé čekání, ulevil si centr Vítkovic | iSport.cz

Trvalo to. Až v šestnáctém utkání se Nicolas Werbik (22) dočkal premiérové branky v sezoně. Potěšila dvakrát, neboť se prosadil proti mateřskému Zlínu, kde se po návratu ze zámoří před rokem nechytl. „Bylo to pro mě víc motivační,“ nezapíral centr čtvrté vítkovické řady. Za výhru po nájezdech byl šťastný.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:26. Dej, 10:32. Werbik, 17:41. O. Roman, 65:00. P. Zdráhal Hosté: 05:11. Kubiš, 15:43. Šlahař, 24:28. Gazda Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Gregorc, D. Krenželok, Šidlík, Kvasnička, Trška, Bodák – Lakatoš, O. Roman (C), Schleiss – Vopelka, Š. Stránský, P. Zdráhal (A) – Dej (A), E. Němec, Mallet – Kurovský, Werbik, Guman – Baláž. Hosté: Čiliak (21. Huf) – Freibergs, Ferenc, Řezníček, Nosek (A), Žižka (C), Buchta, Gazda – Kubiš (A), P. Sedláček, J. Ondráček – Köhler, Claireaux, Honejsek – Herman, Jeglič, Šlahař – Popelka, Fryšara, Š. Kratochvil. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Gebauer, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 3 255 diváků

Víc jste snad ani chtít nemohli, že?

„Bylo to se štěstím. Celý zápas to bylo z naší strany nemastné. Jsme rádi za dva body.“

Hrál jste proti mateřskému klubu. To je speciální, že?

„Bylo to pro mě trošičku víc motivační. Zlínské kluky i trenéry znám. Čekání na gól bylo dlouhé a jsem moc rád, že už skončilo. Gólmanovi to propadlo pod rukou. Ještě jsem tam jel a dorazil to.“

Po návratu z trestné lavice jste mohli skórovat ještě jednou. Napadlo vás to, když jste jel podruhé z křídla na bránu?

„Chlapi na trestné mi říkali, že mě tam zas vypustí a dopadne to stejně. (úsměv) Řekl jsem, že jo. Chyběl kousíček.“

Vítkovice - Zlín: Vítězství nakonec urvali domácí, když rozhodující nájezd proměnil Zdráhal, 4:3sn

Štve vás faul na konci třetí třetiny, který mohl být osudový?

„Byl jsem trošku zmatený. Nevěděl jsem, kde je puk. Myslel jsem, že ho má gólman pod betonem. Tak jsem do něj zajel, asi zbytečně. Kluci se za mě postavili a ubránili oslabení.“

Neměli jste na náhradníka Daniela Hufa víc střílet?

„Všimli jsme si, že po první třetině vyměnili brankáře a něco jsme si k tomu řekli. Měli jsme pokyn střílet, ale bohužel jsme to nedělali. To byla naše chyba. Věřili jsme si na něj, ale Zlíňáci věděli, že musí v defenzivě přidat. A dařilo se jim to.“

Potřetí v řadě jste vyhráli za dva body. Jak berete výhry v prodloužení a nájezdech?

„Není to jednoduché. Jsou to nervy pro nás i pro trenéry. Ale příště si aspoň budeme věřit. Máme velice šikovné hráče, kteří tyhle situace umí. Je velmi dobře, že to zvládáme.“

Vítkovice - Zlín: Hosté znovu srovnali, když rozebrali vítkovickou obranu a Gazda vyslal krásnou střelu do růžku, 3:3

Vítkovice - Zlín: Domácí znovu ve vedení. Roman zachytil přihrávku přes tři hráče a překonal zlínského brankáře, 3:2

Vítkovice - Zlín: Hosté srovnali. Herman našel dobře postaveného Šlahaře, který trefil růžek vítkovické branky, 2:2