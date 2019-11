Ocelář Kváča po prohře se Spartou: Přes vysoké hráče se blbě kouká | iSport.cz

Chytal výborně, zlikvidoval 39 střel, ale na rozjetou Spartu to nestačilo. Třinecký brankář Petr Kváča (22 let) musel v 16. kole Tipsport extraligy s Oceláři kousat první domácí prohru. Sparta vyhrála 3:2. Klíčovým momentem byl přelom 52. a 53. minuty. Třinecký obránce Milan Doudera za stavu 2:2 trefil horní tyčku a chvíli poté se tečí prosadil sparťanský útočník Jiří Smejkal.

Jak z vašeho pohledu, Petře, padl rozhodující gól?

„Moc jsem si nevšiml, jestli to někdo tečoval nebo netečoval. To byla tak rychlá situace od modré... Jak jsem naučený, hledal jsem puk a najednou byl v bráně. Sedneme si s trenérem gólmanů, rozebereme i tuto situaci. Tohle jsou maličkosti, které můžeme odstranit, a ony pak mohou rozhodovat v dalších zápasech.“

V čem se lámal zápas?

„V přesilovkách, Sparta dvě využila. Škoda této domácí prohry, mohli jsme prodloužit sérii, kterou jsme doma měli. Ale zítra je další den a další zápas, takže máme asi hodinku na to hodit porážku za hlavu. Jdeme dál.“

Skrumáží před bránou bylo dost, byla v tomto Sparta důraznější?

„Sparta takhle hraje. Na beky, mají vysoký tlak do brány, vysoké hráče, přes které se blbě kouká. My jsme ale nebyli bez šancí. Nastřelili jsme břevno, štěstíčko měli dneska prostě oni. Mohlo to tam padnout, mohlo to vypadat jinak. Ale to jsou kdyby.“

Jak se vám chytalo proti rozjeté Spartě?

„Za takové zápasy jsem vděčný. I za to, že jsem dostal důvěru zrovna proti Spartě, abych pomohl klukům. Bohužel se to nepovedlo, ale každá taková zkušenost je pozitivní. Teď však převládá zklamání z prohry.“

Bylo vidět, že jste na zápas hodně natěšený. Při signalizovaném vyloučení jste mířil ke střídačce a málem jste u mantinelu sestřelil spoluhráče Petra Vránu…

(usměje se) „Jo, málem jsme se srazili, taková drobnůstka. Ale ne, já byl koncentrovaný na zápas, protože Sparta má formu a chtěl jsem klukům pomoct. Bohužel, tři góly jsou u mě moc.“

Na druhou stranu je to vaše teprve první domácí prohra včetně Ligy mistrů, zápas měl vysokou kvalitu. Dá se i přes prohru najít aspoň něco pozitivního?

„Ale jo, vždy se na to musíme podívat ze dvou pohledů. Jak kriticky, tedy začít u sebe hledat chyby, tak i najít něco pozitivního. Ale teď, půl hodiny po zápase, zklamání převládá.“

Byl problém i v tom, že jste museli neustále dotahovat?

„Jasně, nechcete dotahovat skóre. Ale musíte pracovat s tím, jak se zápas vyvíjí. A začíná to u mě. Jestli já budu mít za třetinu jeden zákrok, nebo osmnáct, dvacet, to je prostě tak. A když se zápas nějak vyvíjí, tak my musíme reagovat. Možná jsme měli trošku smůly, ale tak to je. Na to se prostě nehraje. Hraje se na to, kdo dá víc gólů a my jsme bohužel byli těmi, kdo jich dal méně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:46. Kundrátek, 33:23. Kundrátek Hosté: 09:53. Smejkal, 28:51. Rousek, 52:27. Smejkal Sestavy Domácí: Kváča (Bartošák) – Gernát, Roth, M. Doudera, Kundrátek, Galvinš, D. Musil, Krajíček (C) – M. Kovařčík, P. Vrána, M. Stránský – Dravecký (A), Marcinko (A), Hrňa – Hrehorčák, Hladonik, Kofroň – Chmielewski, Polanský, O. Kovařčík. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Kalina, Blain, Ďaloga, Jurčina, Polášek (A), Košťálek, Tomáš Dvořák – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Řepík (C), Tomášek, Smejkal – Buchtele, Pech (A), Forman – Rousek, V. Růžička, Dvořáček. Rozhodčí Hradil, Holm (SWE) – Hlavatý, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků