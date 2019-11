Rosandič po pádu v derby: Je všechno na h****, když neděláme, co si řekneme | iSport.cz

Z pohledu Hradce hodně špatný zápas. Doma prohrál s Pardubicemi 2:5, byl favorit, a derby ztratil. „Udělal jsem chybu, ze které padl gól, to mě štve hodně. Každý z nás si musí zkrátka hrábnout do svědomí a začít, od toho, jestli dělá ty základní malé věci,“ líčil pak zklamaný bek Mislav Rosandič. Sice vyrovnával na 1:1. Ale na sebe byl namíchnutý kvůli nepřesné nahrávce, kterou sebral Matěj Blümel a poslal Dynamo do vedení. Od 23. minuty už jen Hradec dotahoval.

Video k článku Hradec Králové - Pardubice: Kousal zpečetil gólem do prázdné branky výhru Dynama, 2:5 VŠECHNA VIDEA ZDE

Snažili jste se o aktivní nástup, ale Pardubice ho v klidu přežily. Zaskočily vás?

„Trochu nás překvapilo, jak na nás pak Pardubice vletěly, ale pak jsme se zvedli. Jenže sami sebe jsme posadili na zadek takovými zbytečnými góly. Už jsme se z toho nevyhrabali. Oni jezdili a makali, ale to se dalo čekat, nemůžeme spoléhat na to, že když mají méně bodů než my, bude to lehké.“

Nespokojení fans na vás pak křičeli, že chtějí Hradec...

„Kdybych byl fanoušek, taky bych byl nespokojený s tím, co jsme předváděli.“

Hradec Králové - Pardubice: Rosandič srovnal po parádní otočce, 1:1

Mounftield není zdaleka tak dominantní jako v minulé sezoně. Co je jinak?

„Minulu sezonu jsme měli nějakou hru, vycházela nám. A teď je otázka, jestli je to v nás, nebo nás ostatní už načetli. Šance máme, vytváříme si dost možností, ale góly z nich nedáváme.“

Cítíte, že je čas si při reprezentační pauze promluvit, nějak vyčistit hlavy?

„Jenže my mluvíme, říkáme si to pořád. Pak ale ty ty věci taky musíme dělat na ledě, a pokud nebudeme, je to s prominutím na hovno. Všechno víme, každý z nás, jenže pak přijdeme na hřiště a děláme hlouposti, včetně mě. Nevím, nebudu mluvit o jiných, jsem naštvaný hlavně na sebe.“

Po nástupu Vladimíra Růžičky jste vyhráli dva zápasy z pěti. Vnímáte, že se něco mění?

„Podle mě hrajeme stejně. To není o trenérech, oni nám dají nějaký návod, máme kvalitní tým, ale neumíme prodat to, co bychom měli.“

SESTŘIH: Hradec Králové - Pardubice 2:5. Dynamo ovládlo východočeské derby

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:31. Rosandić, 55:58. Klíma Hosté: 09:56. Harju, 22:09. Blümel, 30:48. Tybor, 42:19. Harju, 59:14. R. Kousal Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Allen – Smoleňák (C), Koukal, Červený (A) – Klíma, Cingel, M. Chalupa – Jergl, Kubík, R. Pavlík (A) – Paulovič, Rákos, Perret. Hosté: Kacetl (Štěpánek) – Holland, Eklund, Ivan, J. Kolář (C), J. Zdráhal, Mikuš (A), Oliva – Tybor, R. Kousal, D. Kindl – Harju, Mandát (A), Kusý – Blümel, Pochobradský, Látal – Matýs, J. Kloz, Machač. Rozhodčí Hejduk, Pražák – Špůr, Špringl Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6 446 diváků