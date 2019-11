Nový kouč Jihlavy Ujčík zůstal i šéfem disciplinárky: Neměl by to být problém | iSport.cz

Viktor Ujčík bude předsedou disciplinární komise hokejové extraligy i poté, co se stal trenérem prvoligové Jihlavy. Sedmačtyřicetiletý trojnásobný mistr světa převzal Duklu místo Petra Vlka oficiálně ve středu.

„Samozřejmě, že jsme se o tom bavili. Vzhledem k tomu, že mám na starosti disciplinárku, která se zabývá pouze extraligou, tak by to neměl být žádný problém,“ řekl Ujčík na středeční tiskové konferenci v Jihlavě. „Jestliže s tím bude mít někdo problém na svazu, tak se to bude řešit,“ doplnil.

Ředitel extraligy Josef Řezníček ale ČTK řekl, že problémy nepředpokládá. „Myslím si, že to není problém,“ uvedl. Podle něj by teoreticky mohly potíže nastat jen při přechodech hráčů mezi první ligou a extraligou či ve vztazích jednotlivých klubů. „Teď už se ale nehraje ani baráž, postupuje a sestupuje se přímo,“ poukázal Řezníček na možnou kolizi, ke které již nyní nedojde.

Ujčík zároveň uvedl, že počítá s tím, že vše bez problémů zvládne skloubit. „Myslím si, že se to nekryje a rozhodně mi to neubírá energii na práci, kterou chci tady odvést pro A tým. Jsem v pohodě s tím, že budu zastávat obě funkce,“ řekl Ujčík.