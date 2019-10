Ujčík o Gulašovi: Z kruhu pálí jako Ovečkin. Gólmani z něj musí být šílení | iSport.cz

Milan Gulaš v neděli překonal dlouholetý rekord Viktora Ujčíka v počtu zápasů se vstřeleným gólem v řadě. Co na jeho formu říká současný šéf disciplinární komise extraligy? • FOTO: Koláž iSport.cz V neděli Milan Gulaš skóroval v základní části Tipsport extraligy podesáté v řadě a pokořil 23 let starý rekord Viktora Ujčíka. Ten ale zůstává sedmým mužem Klubu hokejových střelců deníku Sport s celkem 410 zásahy v domácí soutěži a jako nejlepší ostřelovač její novodobé historie nedostižný. Jako šéf disciplinárky zkoumá spíše prohřešky proti zákonu. Zároveň je však nejvíc povolaný k tomu, aby rozebral plzeňský pukomet značky Gulaš.

STŘELA Hlavně to umí trefit „O tom, jak je dobrý, vypovídá, kolik dává gólů. Umí to trefit. Má prudkou a přesnou střelu. Z jedničky nebo puk zastaví a hned pálí. Dovede to zápěstím i příklepem, přitom se nemusí nacházet v ideální pozici. Míří na bližší tyč, někdy pod vyrážečku, jindy víc nahoru. Pokud je to dobře zahrané nebo se to k němu šikovně odrazí, gólman to nestihne. Záleží na šikovnosti, ale ta přesnost obnáší i tisíce střel na bránu. Gulaš musí cvičit, aby to takhle dostal do ruky. Z kruhu umí pálit jako Ovečkin. Všichni vědí, že tam stojí, ale má kvalitní spoluhráče. Dovedou to sehrát tak, že gól dá. Snaží se ho hlídat, jenže umí zareagovat, přejede si, najde trochu jinou pozici. Jeho spoluhráči jsou navíc sami nebezpeční, zejména v přesilovce, a soupeři jsou tím zranitelnější.“ Plzeň - Pardubice: Gulaš završil krásnou střelou hattrick a zpečetil výhru Škodovky, 5:3

SPOLUPRÁCE Střílí, ale není sobec „Největší pecka spočívá v tom, že Tomáš Mertl je schopen dát gól stejně jako Gulaš. Takže soupeř nemůže dát prostor nikomu, protože když to udělá, nakouří jim to tam ten druhý. Na obou stranách stojí dva kvalitní střelci, to se pak těžko hlídá. A jakmile přijde fazona, góly přibývají. Gulaš není jako hráč úplně sobec. Ale bez střel góly nedáte, a když mu to takhle lepí, určitě se na něj nikdo nebude zlobit, že to zkusí sám. Přijdou situace, kdy si pomyslí, že mohl nahrát, ovšem takových hráčů je, co raději přihrají a pak góly nedají. Pokud to tam Gulaš sype, ostatní sami řeknou: Hele, když to není na sto procent, aby to poslal někomu a ten zasunul do prázdné brány, ať to vezme na sebe. Je v laufu, tím pádem z toho má prospěch celý tým a všichni jsou spokojení.“ Karlovy Vary - Plzeň: Mertl po spolupráci s Gulašem přidal třetí gól Indiánů, 0:3

ZAKONČENÍ Gólman aby se rozkrájel „Dokáže zakončit z blafáku, příklepem, zápěstím. Těžko se dá odhadnout, co zvolí, gólmani z něj musí být šílení. A není sám. Navíc mu to tam padá. Je vidět, že hlavu má nahoře, věří si, dokáže si gólmana stáhnout, správně připravit, jak potřebuje, a trefí to. V Kladně dal gól z blafáku, kdy zvedl puk z fleku do víka. Gólman by se musel rozkrájet, to nemůže chytit. Při nájezdech Gulaš naznačuje pohyb rameny, takže brankář neví, zda půjde do blafáku, jak vystřelí a hlavně kam.“ Kladno - Plzeň: Trestné střílení proměňuje Gulaš, který kličkou do forhendu překonal domácího brankáře, 6:5

KOMPLEXNOST Podrží za každé situace „Dokáže tým podržet za každé situace, takový kluk je snem každého trenéra. Excelentní na přesilovce i pět na pět, v oslabení. Soupeři musí pokaždé mobilizovat síly, stačí, aby měl trošku prostoru. Aby to fungovalo, je důležité mít spoluhráče, který dokáže nahrávku proměnit. V předminulé sezoně byl nejlepším střelcem Mertl. Pokud máte na place dva takové frajery a ještě se k nim přiřadí někdo, kdo jim nepřekáží, je nádhera se na ně koukat. Zato soupeři mají sakra problém.“ Olomouc - Plzeň: V oslabení ujel Gulaš a přidal další gól zápasu, 0:3

VOLBA MÍSTA Ví, kam půjde puk „Přesilovka má být vždycky o myšlenku napřed, hráči si musí rozumět a vyhovět. Zároveň jde o výběr místa, čtení hry, musíte rychle reagovat. Gulaš dopředu ví, kam půjde, ví, kam se posunout, třeba o půl metru. Kdyby jen někde visel, tak ho pokryjí. Nepotřebuje za hráčem vyčnívat, najde si prostor klidně mezi hokejkou a bruslí soupeře a spoluhráč jako Mertl je schopen mu to tím průzorem poslat. On to trefí, zároveň pozná, kdy bude Mertl sám střílet.“ Plzeň - Mladá Boleslav: Gulaš trefil odkrytou bránu, 1:0