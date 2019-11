Kacetl a Kantor, další kolo. Pardubice musely řešit jejich třaskavý vztah | iSport.cz

Před sezonou se schylovalo k tomu, že dny brankáře Ondřeje Kacetla jsou v Pardubicích sečteny. Byl sice pilířem týmu při cestě za nečekaným šestým místem v základní části 2017/2018, teď na jaře zářil v baráži. Přesto chtělo Dynamo vsadit na jinou tvář. V létě dost aktivně shánělo gólmana a nakonec se domluvilo s Jakubem Štěpánkem. Ve finále všechno dopadlo jinak. Kacetl září, Štěpánkovi se nedařilo. A skončil.

Mistr světa z roku 2010 odchytal jenom šest zápasů (úspěšnost zásahů 83,76 %), dostával nešťastné góly a Pardubice v úterý oznámily, že Štěpánek skončil. „Bylo to samozřejmě na žádost klubu. Přišli s tím, že o Kubovy služby dál nemají zájem a chtějí ukončit smlouvu. On s tím po domluvě souhlasil, dohodli jsme se na jejím rozvázání,“ komentoval věc jeho agent Michal Sivek.

Náhrada za Štěpánka budí pár vykřičníků. Dynamo podepsalo Pavla Kantora, který rozjel ročník ve Velké Británii, kde nakonec skončil a připravoval se dál doma v Českých Budějovicích. První zpráva zní, že klub dost ušetřil, protože Štěpánek patřil k nejlépe placeným hráčům v týmu. Zásadní informace ale je, že Kantor a Kacetl mají společnou minulost. A není úplně růžová.

Chytali spolu v Hradci v letech 2013-2015. Oba si dělali velký zálusk na pozici gólmana číslo jedna. V obou sezonách odchytal víc zápasů Kantor, ale Kacetl postupně převzal pozici jedničky. Problémem byl jejich vztah. Tedy hlavně to, že žádný nebyl. Nakonec všechno dospělo do studené války. Brali se jako konkurenti, ne parťáci. Postupně spolu přestali komunikovat. „S Pavlem jsme se vůbec nebavili, ale konflikty jsme mezi sebou neměli,“ vysvětloval tehdejší situaci Kacetl pro Deník.

„Osobně jsem to s Ondrou zatím neřešil,“ řekl deníku Sport Sivek, který má ve své stáji i Kacetla. „Vím ale, že tohle téma se uvnitř klubu řešilo. Káca byl s celou situací srozuměný. Jsem přesvědčený, že si k tomu mohl říct a řekl svoje. Ptali se ho na názor. Nechci v tomhle ohledu ale mluvit vyloženě za něj. Je to tak citlivé téma, že se v Pardubicích probrat muselo,“ dodal hráčský agent.

S oběma gólmany se měl sejít generální ředitel Pardubic Martin Sýkora s tím, jestli jsou schopni a ochotni fungovat vedle sebe.

Zamítavou odpověď nedostal. „S Ondrou jsme spolu byli dva roky v Hradci a obě sezony dopadly, si myslím, velmi dobře pro tým. Doufám, že na tuto spolupráci navážeme a vždycky alespoň jeden z nás bude chytat tak, aby pomohl týmu k vítězství,“ nechal se slyšet Kantor.

A budoucnost Štěpánka? Zatím tajenka. „Teď netuším, co bude s Kubou dál. Přišlo to jako blesk z čistého nebe, nečekali jsme to. Na druhou stranu jsme Kubovy výkony sledovali, on sám tuší, že to z jeho strany nebylo ideální. Nebudeme se za nic schovávat. Tolik se mu nedařilo. Prostě to přišlo, klub má na to nárok. Žádné hořké pocity nemáme,“ řekl Sivek.

Jeho práce teď je, aby našel angažmá pro Štěpánka: „Monitorujeme situaci. V téhle fázi sezony není jednoduché sehnat hráči na druhý den angažmá. Zjišťujeme situaci v celé Evropě, pak se uvidí.“

Pardubice půjdou do zbytku sezony s dvojicí Kantor + Kacetl. Hodně záleží, jak se oba z poslední vzájemné zkušenosti poučili. Ale faktem je, že role jsou v tuhle chvíli nastaveny jinak než v Hradci. Kacetl je silná jednička.