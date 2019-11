Svoboda o své proměně i zlínských ambicích: Hamrlík píše ve tři v noci | iSport.cz

Skoro hodinový rozhovor zakončil výrokem: „Jsem jiný Svoboda než dřív.“ To sedí. Ze vztahovačného kouče s odtažitým postojem k médiím a popularitě se stal během pár měsíců příjemný společník se zajímavými myšlenkami. Robert Svoboda (52) se učí prodat i sám sebe. „Hokej je fajn, ale nemám pocit, že by mě měl sežrat,“ řekl kouč Zlína pro iSport Premium.

Máte pocit, že k tomu týmu patří. Berou ho mladí i mazáci, jeho comeback si hráči po šíleném rozjezdu sezony přáli. Z posledního místa stihl Robert Svoboda zatím vytáhnout Berany na předposlední, pozvedl herní projev a výsledky. S klubem se dohodl na smlouvě až do konce příští sezony. Stěhovat se za prací z malebných lázní Luhačovice? Brr, s tím za ním nechoďte. Stokrát radši se bude nechat celý rok budit ve tři v noci zprávami asistenta Martina Hamrlíka.

Probíhá návrat na zlínskou lavičku podle vašich představ?

„Co si můžete přát jiného, než přijít a vyhrát první zápas. Pak druhý. Třetí už ne. (smích) Vzpomínám si, jak Kýhos vzal Boleslav a vyhrál u nás 6:1. To je takový ten zázrak… Začalo se nám pracovat lépe. Mohli jsme mít o bod, dva víc. Ale nejsme neskromní. Jsme realisté. Může to být lepší, nejsme úplně tam, kde chceme být. Víme, co nás čeká. Není to beznadějné.“

V jakém stavu jste našel tým, který byl v té době poslední a prohrál devět utkání z jedenácti?

„Dvě sezony předtím jste nám i vy nakládali. Ve stylu, že Zlín na to nemá, letos už určitě ne, porazí se sám… Tyhle prognózy. Letos se ta role změnila. Klub se stabilizoval a netajil jsem se tím, že mě mrzelo, když jsem musel od týmu odejít. Zrovna jde o první sezonu, kdy neodešel žádný z klíčových hráčů. Naopak se vrátil Béďa Köhler, měl tu být cizinec velkých kvalit (Rickard Palmberg). Sliby byly velmi smělé, očekávání velká.“

A realita na ledě chmurná.

„Hráči cítili, že jsou někde, kde by neměli být. Sport už je někdy takový. Všechno se nedá naplánovat. Já jsem viděl jen dva domácí zápasy, s Kladnem a se Spartou. Byly tam věci, které bych ve hře nechtěl. Každý trenér má svoje. A každý si myslí, že jeho cesta je správná. Čímž neříkám, že moje taková je. Mám nějaké vize, vzory. V tom se hodně shodujeme s Larrym (asistentem Martinem Hamrlíkem).“

On prý do kanceláře skoro nechodí. Je to pravda?

„Ve čtvrtek tady byl. (úsměv) Naše práce nespočívá v tom, že sedíme pět hodin a díváme se do počítače. Jak říkají politici: Politik buď jste anebo nejste. To platí i pro trenéry. Jdu se psem a přemýšlím o různých věcech. Není to o tom, že to tu ve dvě