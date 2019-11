Léčba legendami. Ručinský s Reichelem cepovali trápící se Litvínov | iSport.cz

V přesilových hrách se sice snaží, ale stále s minimálním účinkem. Hokejisty Litvínova, kteří se po reprezentační pauze krčí na 12. místě extraligové tabulky, těžce tlačí bota v početních výhodách. Pro výrazné zlepšení tak trenér Jiří Šlégr požádal o pomoc bývalé parťáky a klubové legendy v podobě Martina Ručinského, Roberta Reichela a Roberta Langa. Trio vítězů z Nagana si hráče Vervy vzalo do parády na úterním tréninku.

Na bídnou produktivitu v přesilovkách nasadili jako lék nejsilnější kalibr. Jedny z největších legend litvínovského hokeje se společně sešly na ledě, kde začaly své veleúspěšné kariéry, aby své nástupce v dresu Vervy nakoply k lepším výkonům v probíhající sezoně Tipsport extraligy.

„Nedáváme moc gólů, tak nám přišli poradit. Jsou to kluci, kterým to na ledě prostě vždycky šlo dopředu. Dali spoustu gólů. Tak snad se něco ujme,“ řekl Michal Trávníček, ostřílený matador Vervy, jenž s Martinem Ručinským slavil před čtyřmi roky mistrovský titul.

Nyní se bývalý generální manažer národního týmu poprvé zhostil i role trenéra. Po boku Roberta Reichela, současného asistenta trenéra reprezentace, se na ledě snažil mladým i zkušeným hráčům předat co nejvíc zkušeností z přesilovek a hry dopředu. Robert Lang zůstal na střídačce jako pozorovatel. Svými postřehy se však později rozhodně netajil.

Zkušení borci z Litvínova, kteří přišli k mikrofonu iSport TV, věří, že jim rady od klubových ikon dají správný náboj. „Myslím si, že nic lepšího nemůže být. Takovýhle hráči, kteří v hokeji něco dokázali... Řekl bych, že to je velké plus nejen pro mladé, ale i pro celý tým. Doufám, že nám to pomůže,“ prozradil obránce David Štich své dojmy o legendách.

Pomoc od členů zlaté generace viděl pozitivně i současný kapitán Severočechů Lukáš Kašpar. „Slíbili, že nám pomohou se z toho nějak dostat. Jsou to maličkosti, které oni znají zřejmě víc než my. Pro mě jsou kluci legendy, koukal jsem na ně na základce. Cokoliv nám řeknou, má váhu,“ řekl mistr světa z roku 2010.

Zda bude léčba legendami blahodárná, se Verva dozví v pátek na hřišti Liberce.

SESTŘIH: Třinec - Litvínov 2:0. Bartošák má druhou nulu sezony, rozhodl Hrňa

Třinec - Litvínov: Gól? Sudí zrušil trefu Polanského kvůli posunuté brance