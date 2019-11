Rána pro Spartu! Ďaloga odmítl nabídku a končí, Jurčina zůstává | iSport.cz

Marek Ďaloga oslavuje gól do sítě Rakouska • Michal Beránek / Sport

Nebýt dvou bláznivých večerů na startu sezony byla by obrana Sparty nejlepší v hokejové extralize. Teď však v defenzivě lídra soutěže končí jeden z nejvýraznějších článků: Marek Ďaloga. Slovenský rychlonohý zadák měl v Praze krátkodobý kontrakt do reprezentační přestávky, prodloužení odmítl. Na smlouvě do konce ročníku se však dohodl Milan Jurčina.