Vítkovice řeší marodku, přichází mladý útočník z Lotyšska | iSport.cz

Vítkovice doplnily kádr o lotyšského útočníka Frenkse Razgalse (23 let), který má na svém kontě přes čtyřicet mezinárodních zápasů a v ruské KHL odehrál 74 duelů (3+4). Přichází zatím na zkoušku do kalendářního roku. Ostravané tím reagují na dlouhodobá zranění útočníků Daniela Kurovského a Erika Němce.

„Je to i reakce na to, že nám ze sestavy vypadli dva dlouhodobě zranění forvardi a Lukáš Vopelka se vrátil do Hradce Králové,“ vysvětloval generální manažer Jakub Petr pro klubový web. „S Razgalsem jsme se domluvili nejprve na zkoušce do konce kalendářního roku.“

Třiadvacetiletý rodák z Rigy reprezentoval Lotyšsko na mistrovství světa (2017 a 2018), v ruské KHL hrál za Dinamo Riga. K ostravskému týmu, kde se potká s krajanem Robertsem Bukartsem, se ve čtvrtek. Pokud se stihne vyřídit všechny administrativní náležitosti, mohl by naskočit už do pátečního zápasu proti Kometě Brno (17.30).