Top týmy šance promění, my byli nijací, štvalo vítkovického Schleisse | iSport.cz

Znovu ztratili slibný náskok. Hokejisté Vítkovic v 17. kole Tipsport extraligy vedli před vyprodanou Ostravar Arenou nad Kladnem 2:0 a 3:1. Nakonec padli v prodloužení 3:4. „Nevím, co na to říct,“ hledal slova útočník Jan Schleiss (0+2). „Vedeme a pak si to necháme takhle protéct. Možná je dobře, že teď je pauza, abychom si to rozebrali a pořádně potrénovali. A taky zjistili, kde je chyba, protože góly dostáváme kolem brány a zápas pak ztratíme.“

Přitom to vypadalo, že máte zápas pod kontrolou. Co se stalo, že Kladno získalo v poslední části více ze hry a srovnalo?

„Měli jsme dobrou první třetinu, sice jsme ke konci dostali gól, to je trošku koplo. Nestihl jsem to zablokovat a dostali jsme gól. Ale ve druhé třetině jsme měli spoustu tutovek. Kladno dalo tyčku, my z brejku utekli na 3:1 a následovalo plno našich tutových šancí. Ze hry jsme měli hodně my, ale zase se necháme hloupě vyloučit, špatně to pokryjeme, dostaneme gól a zase je dostaneme trošku do hry.“

Ve třetí třetině jste se jen bránili, Kladno bylo lepší. Co vám chybělo?

„Ani nevím, jestli jsme byli ve třetí třetině vůbec vpředu, byli jsme skoro pořád vzadu. Hrálo se jen ve středním pásmu a nebyli jsme ani u nich, ani u nás. To bylo úplně špatné. Oni na nás vlítli a my jsme byli takoví nijací.“

Kladno přitom nemělo až tolik vyložených šancí. Rozhodně ne tolik, co vy.

„Přesně tak, myslím si, že jsme je měli na lopatě. Proměňování šancí, to je to co mají top týmy nahoře v tabulce. Mají jednu nebo dvě šance a promění to. Ne jako my, že máme pět tutovek. Měli jsme přečíslení dva na jednoho, všichni to viděli, tlačíme a nic z toho. Nedali jsme a pak nás to potrestalo.“

