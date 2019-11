Naštvaný Smoleňák: Máme 250 střel za minutu a nic. Chybí nám snajpr | iSport.cz

Co do střelecké aktivity jsou nejlepším týmem extraligy. V průměru vyšlou 36 střel na branku za zápas. Úspěšnost střelby je však tristní. Mizerná. Pouhých sem procent! Méně branek mají na kontě jen Olomouc, Pardubice a Litvínov. V útoku hradeckého Mountfieldu jsou přitom borci jako Jergl, Červený, Koukal nebo Smoleňák. „Chybí nám playmaker, který by něco zvrátil. Chybí nám snajpr, který nasází třicet gólů,“ zlobí se právě kapitán Radek Smoleňák. V pátek jeho tým prohrál potřetí v řadě, se Spartou rupnul 1:2.

Spartu jste přestříleli, výkon nebyl špatný. Zase ale bez bodu, už potřetí v řadě. Jak těžce se to kouše?

„Strašně. Vlastně teď pořád dostávám ty stejné otázky. Nehrajeme blbě, ale prostě prohráváme. Furt to stejné dokola. Hrajem, jak hrajem, ale jsme bez bodu. Není moc co hodnotit.“

Proč ofenziva tak drhne?

„Nevím, co na to odpovědět. Dvacet zápasů, my máme pokaždé 250 střel za minutu, ale prostě góly nedáme. Nemáme hráče, kteří by to vzali na sebe, něco vymysleli. Chybí nám playmaker, který by něco zvrátil. Chybí nám snajpr, který nasází třicet gólů.“

Soupeře se vám dařilo vysoko napadat, často jste získávali puky hned v jeho obranném pásmu. Jste aktivní, agresivní. Od toho se přece dá odpíchnout, ne?

„Já doufám, že jo. Jak říkáte, tohleto nám jde. Jsou prostě věci, které nám jdou a pak ty, které nám nejdou, jako třeba právě to střílení branek.“

Trenér Vladimír Růžička po svém příchodu změnil některé herní prvky. Cítíte, že si to sedá? Zlepšuje se to?

„Pracujeme na spoustě věcí, hodně jsme toho zlepšili. Můžeme hrát ale úplně nejlíp na světě, když ale budeme dávat jeden gól za zápas a nebudeme sbírat body, nikoho to zajímat nebude.“

Obzvlášť pak musí mrzet gól, který duel se Spartou rozhodl. Nedorozumění v rozehrávce mezi brankářem a obránci, a darovaná branka.

„Přesně, dali jsme jim to na podnose. Tak to ale bývá, když se v tom člověk máchá, musí si to vyžrat do dna. Tohle se občas stane.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 19 10 5 1 3 73:46 41 2. Plzeň 17 11 0 2 4 62:45 35 3. Třinec 19 10 1 2 6 66:48 34 4. Brno 18 9 2 2 5 53:47 33 5. M. Boleslav 18 9 2 1 6 51:39 32 6. Liberec 17 9 2 0 6 62:56 31 7. K. Vary 19 9 1 1 8 64:51 30 8. Mountfield 19 7 2 1 9 49:55 26 9. Vítkovice 19 4 5 3 7 50:61 25 10. Olomouc 18 5 2 3 8 36:53 22 11. Kladno 18 5 2 3 8 50:68 22 12. Zlín 19 6 0 1 12 53:64 19 13. Litvínov 18 4 1 3 10 43:59 17 14. Pardubice 18 5 0 2 11 38:58 17 Generali Play-off

