Fiala a konec v Kometě: Všichni nekopali za stejné cíle. Tým za mnou nešel | iSport.cz

Nejdřív zhodnotil zpackaný zápas s Karlovými Vary (2:7). Věcně, jako jindy. Až na závěr propálil to podstatné. „Pro mě je to jasný signál, abych dal mužstvu impulz a odstoupil z funkce. Nebyl jsem přesvědčený, že za mnou tým jde. Kdyby ano, asi bych to nepokládal,“ prohlásil trenér Petr Fiala krátce poté, co v kabině Komety oznámil svou rezignaci. Na střídačku Brna se podle informací iSport.cz vrátí jako trenér majitel klubu Libor Zábranský. Už v úterý v Třinci.

Co vás k tomu vedlo?

„Prohráli jsme pětkrát v řadě. Výkon ve třetí třetině zápasu s Karlovými Vary nebyl hodný Komety. Dnešní utkání jsem si dal sám pro sebe jako rozhodující. Skončilo to 2:7, není co řešit. Nepřišlo mi, že všichni kopeme za stejné cíle. Tento pocit uspíšil mé rozhodnutí. Něco se musí stát.“

Je to definitivní?

„Oznámil jsem to v kabině hráčům i vedení mužstva. Není na co čekat. Za další tři kola může být Kometa někde na desátém místě. Na Spartě jsme ztratili vedení 4:1. Ve Zlíně jsme měli strašidelných sedm minut na konci první třetiny. Ve Vítkovicích jsme totálně propadli ve třetí. Beru to tak, že je to hlavně moje věc. Výpadků už bylo strašně moc. Jeli jsme hodně dolů a pak nahoru. Nebyla to jedna vlna. Furt jsem měl v hlavě to, že nehrajeme, jak bychom měli a na co jsou diváci zvyklí. Věřím, že nový trenér z hráčů vytáhne to, co v nich je.“

Berete to tak, že to po vás automaticky vezme majitel klubu Libor Zábranský? Mělo by to tak být.

„To já nevím. Není to moje kompetence. Kometa si určitě poradí. I kdyby měli v úterý být na střídačce v Třinci asistenti. Já už u toho bohužel nebudu. Ve středu se s panem Zábranským sejdeme a doladíme to.“

Na co má tento tým?

„Hráči mají kvalitu, někteří ale musí přidat. Když budou hrát to, co umí, je kvalita týmu veliká. Ale jakmile trošku poleví a začnou si myslet, že to uhrají spatra, bez stoprocentního zaujetí a koncentrace, prohrají s každým. Soutěž je opravdu vyrovnaná. Nejsou v ní slabé týmy, jen menší a větší favorité.“

