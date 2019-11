Michal Kovařčík koupal s bráchou Hradec: Už dlouho jsme takovou akci neudělali | iSport.cz

Luxusní příspěvek! Při třinecké výhře 4:1 v Hradci se Michal Kovařčík blýskl třemi body. Dvakrát se trefil v přesilovce, jednou s bratrem Ondřejem rozebrali defenzivu Mountfieldu. On se radoval ale hlavně z tříbodového odpoledne: „Poslední zápasy plníme, co máme. Když hrajeme zodpovědně, funguje to. Myslím, že jste museli vidět, jaké problémy měli, aby se k nám dostali, dobře jsme bránili střední pásmo. To hrálo velkou roli.“ Třinec válel. Michal Kovařčík ho táhl.

Jak pak chutná pocit, že tenhle zápas jde hlavně za vámi a vaší střeleckou formou?

„Asi bych neříkal, že jde za mnou. (usměje se) Jsem moc rád, že mi tam dva přesilovkové góly padly, pomohlo nám to. Spíš nám zápas vychytal Kvaky (Petr Kváča).“

Vy jste byl ale taky dost vidět. S bratrem Ondrou jste nádherně vyťukali hradeckou defenzivu jak někde doma v pokojíku...

„Už dlouho jsme takovou akci neudělali. (usměje se) Dával jsem mu to z první, slyšel, jak na mě řve, ale puk ode mě šel trochu dozadu. On jak to pak trochu zpomalil, jejich hráče tam hezky spláchl a měli jsme situaci dva na jednoho. Trochu jsem to vzal do strany, hodil mu před branku a trefil to.“

Vy dva, plus Patrik Hrehorčák jste se postarali o všechny třinecké branky. Cítíte, že jste na stejné vlně, vyhovíte si?

„Už jsme spolu odehráli hodně zápasu a hraje se nám dobře. Je jenom dobře pro tým, když to pak dopadne takhle, že dáme i góly. Hlavně, aby to pokračovalo i dál.“

Mountfield HK - Třinec: Kovařčík dorazil kotouč za Mazance a otevřel skóre, 0:1

Byly přesilovky dalším velkým rozdílem v zápase?

„Určitě, oni jich měli taky dost, ale my je dobře ubránili a dvě naše naopak proměnili. A důležité bylo i to střední pásmo, Hradec měl opravdu velké problémy se k nám dostat a my plnili pokyny do posledního bodu.“

Nakoukl jste do reprezentace. Pomůže tahle zkušenost, že si zpátky doma víc věříte?

„Může to tak být, ale zase se k tomu nějak nevracím, soustředím se hlavně na Třinec, na hru, kterou máme plnit. Chci odvádět co nejlepší výkony tady.“

Neříkejte ale, že se ze srazu nároďáku nevracíte domů nabitý, jak všechno půjde. Hlava dostane doping, ne?

„Dostane, ale zase to nemůžete myslet tolik, aby vám to nestouplo do hlavy moc. (usměje se) Pak byste si ještě mysleli, že jste něco víc... Hlavní je, zůstat nohama na zemi.“

Po sezoně vám končí smlouva. Souvisí nějak s životní sezonou, že hrajete o co nejlepší kontrakt?

„Ne, na to vůbec nemyslím. Soustředím se jenom na hru, tohle nechávám na agentovi.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Třinec 1:4. Oceláři bez Bartošáka obrali Růžičkův Hradec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:29. Koukal Hosté: 05:25. M. Kovařčík, 19:46. O. Kovařčík, 32:12. Hrehorčák, 55:08. M. Kovařčík Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Šalda – Jergl, Koukal, Červený (A) – Smoleňák (C), Kubík, M. Chalupa – Paulovič, Rákos (A), Perret – Vopelka, Cingel, Klíma. Hosté: Kváča (Malík) – Kundrátek, Gernát, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Zahradníček – Chmielewski, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Novotný, Dravecký (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Kofroň, Polanský, Adamský (C) – Hladonik. Rozhodčí Jeřábek, Horák – Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4219 diváků