Zábranský po zlé premiéře: V Kometě víme, jak z této situace ven | iSport.cz

Třinečtí Oceláři se radují ze vstřelené branky do sítě brněnské Komety • ČTK

Aron Chmielewski (vlevo) a Matěj Stránský (vpravo) se radují ze vstřelené branky do sítě Komety • ČTK

Stoupl si na střídačku a zblízka viděl, v jaké mizérii se jeho Kometa nachází. Šestou prohru v řadě neodvrátil ani majitel a staronový trenér týmu Libor Zábranský, jenž musel kousat hořký příděl 3:6 na ledě mistrovského Třince. „Věřím, že se to brzy spraví,“ zůstává pozitivní.

Co vám ukázal první zápas?

„Čeká nás hodně práce. Jak v obranném, tak v útočném pásmu. Musíme zlepšit úplně všechno. Ale teď jsem říkal klukům, že věřím, že se to brzy spraví. Budeme na tom pracovat dál. Bohužel, opakovaně děláme hloupé ofenzivní fauly. S nimi se nikam nedostaneme. Jinak nemám, co bych klukům vyčetl. Snažili se.“

Nebyl jsem vyděšený z rychlých gólů Třince?

„Nikdy nebývám vyděšenej. (úsměv) Nepočítám s tím, že přijdu na střídačku, otočím klíčem a půjde to. Do této situace jsme se dostali a víme, jak z ní ven. Bude to chvíli trvat, ale když budou takto kluci pracovat, nemám o ně vůbec obavu.“

Je v útlumu i brankář Karel Vejmelka?

„Karel je fantastický gólman. Dnes mu možná pár zásahů nevyšlo, ale to může být obraz celého mužstva. Není to věc jednotlivce.“

Liší se pohled na hru zblízka a z tribuny?

„Na střídačce vidíte, jak ty kluky štve, když udělají chybu. Jsou tam emoce. Pohled z tribuny je úplně jiný. Hodně jsem točil se sestavou. To je asi můj styl. Bylo to i proto, abych si do budoucna udělal obrázek, kdo s kým může hrát. Ze začátku jsme byli stažení, nervózní. Ve druhé třetině jsme měli devatenáct střel, z toho bohužel sedm zblokovaných.“

Plánujete změny v kádru?

„Uvidíme, co se na trhu nabídne. Dnes bych z toho nedělal nějaké závěry. Klukům nemůžu upřít snahu. To, že nám to nelepí, je prostě fakt.“