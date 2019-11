Čtyřbodový Matěj Stránský: Brácha tu byl, snad jsem ho před derby vystrašil | iSport.cz

Takový zápas hrál naposledy ještě na farmě v Americe. Konkrétně si ale žádný podobný Matěj Stránský ani nedokázal vybavit. Dva góly, dvě přihrávky, hromady dalších parádních akcí. Ze soupeřů si místy dělal slalomové kužely. „Pořád jsem to tahal po rozích, tak jsem si řekl, že budu víc přímočarý. Čtyři body? Takový zápas jsem hrál hodně dávno...“

I v Tipsport extralize jste na bod čtyři zápasy čekal, sedlo vám to?

„Jo, jak říkáte, byl jsem na suchu, bylo už třeba něco dát. Jsem rád, že to tam spadlo. Ale důležité jsou tři body, jedeme dál. Hráli jsme proti těžkému soupeři, kterému se teď sice nedaří, ale měli změnu na střídačce, vrátil se jim tam trenér. Tak jsme si řekli, že na ně vletíme a vyšlo nám to.“

Pomohla vám osobně i pohoda z vydařené reprezentační akce?„Určitě. Já to mám ale naopak, když se vrátím z repre, tak mi to moc nejde. Jsem rád, že tento zápas vyšel. Trošku se uklidním a snad to tam bude padat dál.“

Třinec - Kometa: Ze samostatného úniku navyšuje vedení Ocelářů Stránský, 2:0

Jak na vás působilo Brno? Na střídačku se vrátil majitel Zábranský, byla to před zápasem hrozba?

„Jasně, je to kvalitní tým. Ale my na ně vletěli první třetinu, napadaly nám tam tři góly a pak už je to těžké dohánět. Doma hrajeme kvalitně do obrany, neměli to vůbec jednoduché. Zápas jsme kontrolovali, byli jsme lepší.“

Brankář Vejmelka na začátku nepůsobil jistě, ale ve třetí třetině předvedl fantastický zákrok proti Vránovi při vaší přesilovce. Vybavujete si?

„Ano, už jsem se radoval. Pak jsem viděl, jak to vykopnul, jen jsme si povzdechli - ježišmarjá! Přál jsem to Péťovi (Vránovi), ale zákrok byl super. Snad to tam Petrovi spadne příště.“

Už zítra hrajete doma proti Vítkovicím, udržíte fazonu?

„Určitě bychom chtěli. Pro mě to je osobně hodně vyhrocený zápas. Musíme jet dál. Teď jsme vyhráli čtyři zápasy v řadě, chceme to valit dál a využít toho, že hrajeme doma. A hlavně se na Vítkovice nachystat, teď zvládly několik zápasů ve třetí třetině, musíme hrát celých šedesát minut.“

Vystrašil jste čtyřmi body mladšího bratra Šimona, který hraje za Vítkovice?

(usměje se) „Brácha tu dneska byl, zdá se mi, tak doufám, že jsem ho vystrašil. Uvidíme. Budu se na to připravovat jako na každý jiný zápas, musíme podat kvalitní týmový výkon šedesát minut, protože nám už s nimi jeden zápas utekl. Nesmíme to nechat zajít tak, jako v tom prvním zápase.“

Třinec - Kometa: Matěj Stránský využil přesilovou hru, 5:2

Je to pro vás největší zápas? Hrát proti Vítkovicím?

„Neřekl bych, že největší, ale když jsme s Vítkama prohráli, tak mě to štvalo. Asi dva dny jsem se s nikým nebavil. Nerad prohrávám a kór se svým bráchou.“

Ani brácha se s vámi dva dny nebavil, když prohrál druhé derby?

„Ne, on to bere trochu s nadhledem. Spíš je to tím, že jsem starší a zrovna s ním nerad prohrávám.“