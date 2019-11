Vytočený Smoleňák po trestu: Práskáme tady na sebe jako estébáci | iSport.cz

Zkrácení měsíční gáže o 10 procent, tedy o několik desítek tisíc korun, to je verdikt šéfa komise Viktora Ujčíka za Smoleňákovo provinění v nedělním utkání s Třincem (1:4). „Ano, ze záznamu to vypadá strašně,“ nebrojí kapitán Mountfieldu proti trestu. Vadí mu praxe, kdy si v táboře soupeře dává někdo práci, aby hráče oponenta dodatečně nechal oškubat.

Je to zavedený postup. Kluby nejpozději druhý den po utkání posílají do ústředí soutěže podněty k přezkoumání zákroků. Následně je na Ujčíkovi, zda vynese postih, či nikoli. Oceláři si takto našli situaci z první třetiny, kdy sudí Jeřábek vyloučil Matěje Stránského za podrážení Smoleňáka.

„Hráč zneužil předchozího kontaktu s holí protihráče k tomu, aby důsledky zákroku teatrálním způsobem zvýraznil a ovlivnil tak úsudek rozhodčích,“ vylíčil Ujčík svůj pohled. „Po kontaktu cíleně ustal v pohybu směrem vpřed a záměrně upadl na ledovou plochu, přičemž kontakt nebyl takové intenzity ani charakteru, aby byl pád jeho nevyhnutelným důsledkem.“

V pořádku. To sedí. „Na záznamu to vypadá strašně, nejsem blbej, abych to neviděl. Nemyslím si, že jsem to v zápalu hry takhle chtěl, ale stalo se a trest přijímám,“ reagoval smířlivě Smoleňák.

Mountfield HK - Třinec: Za tenhle nafilmovaný pád dostal Smoleňák pokutu

Tady však jeho vnitřní klid končí. „Přijde mi bizarní, jak se k tomu došlo. Na svazu nebo pro svaz dělají mraky lidí, kontrolují autory přihrávek, gólů, evidují plusy, minusy, hity, čas na ledě, všechno. A pak je tu systém, kdy na sebe týmy žalují, klidně vyhodí peníze za podnět, jen aby někoho napráskaly. Neříkám, že na svazu nic nedělají, ale proč se tam nenajde člověk, který projede záznamy sporných situací a pak nechá disciplinárku rozhodnout?“ zlobí se bývalý reprezentant.

Počínání zainteresovaných, kteří v klubech tento model praktikují, nedokáže vstřebat. „Radost lidí, kteří pitvají záznam a posílají sestřih na svaz za účelem sebrat druhým peníze, nedovedu pochopit. Připadá mi to jako návrat do starého režimu. V roce 2019 na sebe práskáme, žalujeme támhle Pepu Nováka, že sebou švihnul na led. Vtipné je, že se hrálo 17. listopadu, přijde mi to stejně ubohé, jako když estébáci někoho udávali a práskali.“

Daný postup by se skřípěním zubů pochopil v play off. „Dejme tomu, že klub upozorní disciplinárku na zákrok soupeře ve snaze vyndat ho ze sestavy. Ale teď? Je po zápase, Třinec si odveze body a stejně do toho jde… Proč má tohle někdo zapotřebí? Vychováváme děti, aby na sebe ve školce a ve škole nežalovali a pak tady mezi dospělými máme tohle… Kdo neholduje bývalým pořádkům, nevěřím, že mu tohle přijde normální,“ uzavírá Smoleňák s vírou, že se vedení extraligových klubů zamyslí a zaběhnuté postupy se změní.

Kvůli údajnému simulování byl Radek Smoleňák popotahován loni na jaře, kdy také obdržel trest srážky ze mzdy, ovšem uspěl s odvoláním a disciplinárka postih zrušila.

