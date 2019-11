Převrat v extralize, kluby přebírají vedení! Uzavřít hned, pak rozšířit? | iSport.cz

S Tomášem Plekancem se Petr Šidlík pustil do bitky v úplném závěru prodloužení utkání Vítkovic proti Kometě • Petr Kotala (HC VÍTKOVICE RIDERA)

Několikaletá snaha extraligových klubů o to, aby si nejvyšší soutěž řídily samy, skončí úspěchem. Tento týden si má elita odhlasovat, že bude o své živnosti rozhodovat prostřednictvím Asociace profesionálních klubů (APK) a nikoliv v rámci svazových struktur. Co to přinese? Je vize, že nejpozději od příští sezony bude soutěž uzavřena. Podle informací Sportu se dokonce může stát, že se změní herní řád ještě pro tento ročník a poslední tým přímo nesestoupí!