Bulíř o natržené ledvině: Na psychiku je to na prd. Přišel i o Slavii | iSport.cz

Liberec - Kometa Brno: Videorozhodčí potvrdil gól Vlacha, 3:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak vám je po těle?

„Je to nepříjemné hlavně v tom, že nemůžu nic dělat, probíhá léčba klidem. Čeká se, až se rána zahojí, a na veškeré aktivity musím zapomenout. Na moji psychiku je to na prd. Sezona se slušně rozjela, docela se mi dařilo, bohužel teď se to zastavilo trhlinou na ledvině. Možná, kdyby to bylo jen naražený…“

Duel s Kladnem jste přitom dohrál, nehrozilo nebezpečí?

„Původně jsem se domníval, že mám naražená záda, zaplaťpánbůh, že se ve hře pak nestalo nic horšího. Naštěstí, co si vybavuju, tam už pak nebyl žádný ostřejší kontakt. Ale pozdější vyšetření ukázalo, že to není úplná banalita.“

Doktoři hovoří o několika týdnech pauzy, hrozí nějaké riziko?

„Záleží, jak se bude hojit jizva na ledvině. Doktoři mluví o pár týdnech, o měsíci. Uvidíme, jak se s tím tělo vypořádá. Doufám, že to půjde rychle a těch týdnů nebude moc.“

Takže Vánoce v nečinnosti, do toho sladkosti…

„Loni jsem si Vánoce moc neužil v Rusku, tak letos s rodinou si je užiju trochu víc. To je na tom asi jediné pozitivní. Radši bych byl totiž na ledě, při pohledu z tribuny na zápas mě dost svrbí ruce.“

Nemůžete ani na kolo, posilovat ruce?

„Bohužel vůbec nic. Musím dodržovat klid. Hrozilo by, že se rána roztrhne ještě víc. A já bych to ani nechtěl uspěchat. Není to prkotina, která by stála za to přivodit si nějaké komplikace. Počkám, až se to zahojí a do tréninku půjdu naplno.“

Nyní už je to bezpředmětné, ale hrál jste v reprezentační formě. Věřil jste si na nominaci na prosincovou Moskvu?

„Pozvánku jsem si přál. Určitým náznakem bylo, že jsem na svaz posílal pas kvůli vízům do Ruska, čímž netvrdím, že bych určitě jel, ale v předběžné nominaci se moje jméno asi ocitlo. Pas jsem poslal, vízum nejspíš mám, ale to je mi teď k ničemu. Leda že bych se tam jel podívat na hokej. Nebo s rodinou do Magnitogorsku.“ (s hořkým úsměvem)

S čerstvým zraněním jste ani nevyrazil ve středu do pražského Edenu na Ligu mistrů…

„Měl jsem od Ondry Koláře lístky na všechny domácí zápasy Slavie, ale také jsem dopředu věděl, že v Liberci máme úterní a čtvrteční zápas. Nepřišlo mi už předem úplně vhodné jet ve středu do Prahy na devátou, vrátit se o půl jedné, a pak druhý den hrát. Takže jsem nakonec lístky na Inter prodal. Ale i kdybych si je nechal, na fotbal bych nejel. Mám nařízený klidový režim, nechtěl bych nic pokoušet a šel jsem v klidu tady na hokej.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 22 11 7 1 3 81:50 48 2. Liberec 22 13 3 0 6 77:65 45 3. M. Boleslav 23 12 3 2 6 68:48 44 4. Třinec 24 13 1 3 7 83:64 44 5. Plzeň 21 13 0 3 5 73:53 42 6. Brno 23 10 3 2 8 67:68 38 7. K. Vary 22 11 1 1 9 78:56 36 8. Mountfield 23 8 2 2 11 58:65 30 9. Kladno 22 7 2 3 10 58:76 28 10. Vítkovice 24 4 6 3 11 58:80 27 11. Olomouc 22 6 2 3 11 44:63 25 12. Zlín 22 7 1 1 13 63:72 24 13. Litvínov 22 5 1 4 12 52:75 21 14. Pardubice 22 5 0 4 13 44:69 19 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Liberec - Litvínov: Po krásné kombinaci s Vlachem mohl Bulíř poslat domácí do vedení