Dynamo po debaklu 0:7 znovu u dna. Kantor: "Plus" je, že nepadla desítka | iSport.cz

Mimo poslední příčku Tipsport extraligy vydrželi jediné kolo. Pardubice po debaklu v Třinci (0:7) znovu padly na dno. „Moc dlouho jsme to nevydrželi, co?“ posteskl si pardubický brankář Pavel Kantor. Sám dělal, co mohl, pochytal hodně třineckých šancí, ale za rozklíženým týmem neměl šanci.

Co podle vás rozhodlo?

„Bylo to jednoznačné od první třetiny. Třinec na nás vlítnul a my jsme neměli absolutně žádnou protihru. Po první třetině (0:3) jsme si řekli, že to musíme rapidně zlepšit, ať nedostaneme desítku. Nakonec to byla sedmička, takže aspoň jedna pozitivní věc. Možná.“

Jak se vám na to z brány dívá?

„My jsme pak už byli takoví odevzdaní, tu třetí třetinu obzvlášť. Tam nám to začalo padat a kluci už dělali věci, jaké by normálně nedělali. A skončilo to, jak skončilo. Musíme na to rychle zapomenout.“

V útoku jste pár přečíslení měli, ale branku jste ani pořádně neohrozili. Je to i obraz psychického rozpoložení vašeho mužstva?

„Těžko říct. Je pravda, že v tomto zápase jsme neměli ani jednu pořádnou šanci, snad jen nějaké náznaky a pološance. Těžko říct, čím to je. Samozřejmě, psychika hrála svou roli, moc zápasů jsme za poslední dobu nevyhráli. A když jeden ze dvou nejhorších týmů narazí na jeden z lepších, možná nejlepší v extralize, tak se to bohužel na výsledku odrazí.“

Minulé vítězství nad Plzní vás nepovzbudilo?

„My jsme předchozí zápasy nehráli vůbec špatně. V Liberci jsme vedli před koncem, porazili jsme Plzeň. Hráli jsme vyrovnaně. Bohužel jak říkám, Třinec na nás vlítnul, my jsme neměli absolutně žádné protislovo.“

V předchozí sezoně jste tady s Třincem přebíral zlato za titul, teď koušete debakl a pád na poslední místo. Co se vám honí hlavou?

„Beru to s nadhledem, kluby se mění. Jednu sezonu hraješ o medaili, o pohár a teď jsem se vracel ze zahraničí s tím, že zkusím klukům v Pardubicích trochu pomoct. Teď prostě máme starosti opačné. Bohužel, nedá se nic dělat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:27. Krajíček, 12:58. Chmielewski, 19:38. M. Stránský, 42:48. Martynek, 50:07. Chmielewski, 53:53. Adamský, 54:50. Dravecký Hosté: Sestavy Domácí: Kváča (Malík) – Gernát, Kundrátek, M. Doudera, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, Zahradníček – Hrehorčák, P. Vrána, M. Stránský – Dravecký, Marcinko (A), Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (A), Novotný, Martynek. Hosté: Kantor (Kacetl) – Eklund, Holland, J. Kolář (C), T. Voráček, Mikuš (A), J. Zdráhal, Ivan – Mandát (A), R. Kousal, Blümel – Machala, Harju, D. Kindl – Kusý, R. Vlach, T. Knotek – M. Beran, Pochobradský, Matýs. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Hlavatý, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)